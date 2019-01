Álvaro Morata, el fichaje imposible del Valencia CF

El Valencia ha tanteado el fichaje del delantero de Álvaro Morata, pero de momento es muy complicado por no decir imposible. Este diario ha podido saber que el Valencia CF ha llegado a tantear el fichaje del delantero del Chelsea, pero desde el punto de vista económico es inviable si antes no se producen salidas. Morata juega en el Chelsea, el mismo equipo que Batshuayi, pero está buscando un delantero para este mercado invernal y no está satisfecho con el rendimiento del delantero madrileño, que llegó al ahora equipo de Sarri en el verano de 2017 por 66 millones de euros pero ha terminado perdiendo la titularidad por culpa de las lesiones y falta de confianza.

El Sevilla es otro de los clubes que lo está intentando, de hecho, su representante, Juanma López, estuvo este domingo reunido con Joaquín Caparrós en las oficinas del conjunto andaluz. Quiere volver a la Liga española para recuperar sus mejores sensaciones tras un inicio de temporada en el que acumula 9 goles entre todas las temporadas con el conjunto 'blue'.

