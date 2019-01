¿Se siente respaldado por el Valencia CF? Marcelino habla de su futuro

Marcelino García Toral ha sido el protagonista en la sala de prensa en la previa del partido de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón, ida de los octavos de final. El técnico del Valencia CF ha analiza la situación del equipo, en crisis de resultados y de juego, así como su futuro, asegurando que se siente totalmente respaldado por el club. El entrenador ha dejado la puerta abierta a fichajes en este mercado de invierno.

Estas son sus declaraciones

¿Cómo se siente a 24 horas de un partido vital para el equipo y su para su continuidad?

Me siento igual que en otro partido, mi disposición es la misma, prepara el partido para ganarlo, siempre lo afrontamos para ganarlo, según el rival y la comptición. Para nosotros es prioritario la Liga pero eso no quiere decir que no vayamos a afrontarlo con la única intención de ganar y pasar la eliminatoria.

Después de la derrota de Vitoria, ¿Ha recibido el cariño del club?

Absolutamente, absolutamente, con las personas con las que convivo la relación es la misma, no tengo ningún tipo de duda.

¿Tienes la sensación de que estos dos partidos van a ser claves para tu futuro?

Lo importante para mí es el futuro del club y soy una persona que me vuelco en mi trabajo y en el día a día , lo afronto con la naturalidad y profesionalidad de siempre, no hay diferencia entre el primer partido y el de mañana y el del próximo sábado. No hay ninguna, es la misma. Es una gestión de autorresposabilidad en mi profesión, buscar el máximo rendimiento en cada entrenamiento y cada partido, no me modifica nada.

¿Ese respaldo también es de la plantilla?

Estoy convencido que su forma de actuar a nivel de orden táctico confían en el cuerpo técnico, pero es una pregunta para los jugadores. Estoy agraecido porque los jugadores tienen una gran receptividad y total actitud a hacer lo que se les plantea. Algunas cosas es evicente que no les salen pero no porque no quieran, porque la situación les condiciona, pero querer, respetar y seguir los planteamientos y los entrenamientos no me cabe ninguna duda.

¿El 3-5-2 puede tener continuidad?

Expliqué que nuestro sistema habitual fue 4-4-2, expliqué por qué habíamos cambiado en función de lo que considerábamos mejor, ¿por qué cambiamos de sistema? Tuvimos la suerte de de entrenarlo toda la semana limpia, no fuimos a jugar allí así porque me salió de la chistera, creíamos que nos faltaba en el centro del campo un perfil defensivo en un campo que íbamos a tener mucho segundo balón, mucha disputa. El cambio de sistema nos propiciaba defender mejor los balones parados prqoue dábamos más altura. Crei a que a nivel de dominio del juego nos iba a ayduar, una vez visto después el partido, dominamos el juego, pero acciones puntuales decidieron el partido. A partir de aquí, iremos a lo habitual.. pero sabemos que después de haberlo trabajado tenemos una alternativa para situaciones puntuales.

¿Ese entorno con el que convive del que habla se incluye a Anil Murthy y un escalón más, a Peter Lim? ¿Ha hablado con él?

Me preocuparía si hubiera habido esa reunión porque se alejaría de lo habitual. Yo con Anil hablo en los viajes, antes y después y en situaciones que venga al entrenamiento con total normalidad. Fuera de ahí no he tenido una relación extraordinaria, pero como nunca la ha habido me siento con la normalidad de semanas anteriores.

¿Cómo podría convencer a los que ha perdido la confianza en Marcelino?

Soy el mismo entrenador de la temporada pasada que con estos jugadores conseguimos la Champions, no he cambiado en mi forma de ser ni de actuar, dispongo a los jugadores de la mismas herramientas, pero esto es fútbol. ¿Cuál es la principal diferencia de un año con respecto a otro? Todos lo sabemos. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia entre este Valencia y el del año pasado, en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual. Pero los goles son los que te convierten los empates en victorias y te transmiten decisión y atrevimiento al futbolista y jugar en su pleno espeldor y cuando juegas con resultados apretados como ahora es más difícil desarrollar el talento porque siempre sabes que un mínimo detalle te condiciona un partido. Somos el mismo cuerpo técnico con la misma ambición ganadora y fortaleza. ¿Qué nos hace buenos a los profesionales? Los resultados. Como máximo responsable de un cuerpo técnico lo asumo.

¿El apoyo de Mestalla lo tiene?

No lo sé, hasta ahora sí. Pero es que Mestalla son muchos. Cuando voy por la calle me ocurre lo siguiente. Antes me dabn la enhorabuena y este año muchas pesonas se acercan para darme ánimo. Eso a pie de calle. Mestalla es una expresión de sentimiento que quiere ver ganar a su equipo y responsabilizar a unos más que a otros, es normal que lo haga más con el entrenador que con los jugadores, yo lo asumo, para mí lo más importante para que este equipo cambie su dinámica es que Mestalla apoye a sus jugadores que lo están pasando muy mal pero que están demostrando competir. El equipo no se deja ir y vosotros desgraciadamente tenéis experiencias no muy lejos. Echar la vista atrás. ¿Qué referencias me da este equipo con la que me daba hace dos y tres años? Este equipo compite cada día, pero es lógico que el Valencia, su gran afición, en un momento puntual en un año diferente por el Centenario quiera ver a su equipo ganar. Pero no sucede si se impacienta. Yo lo acepto, pero la afición debe saber que soy el mismo Marcelino que en mayo les doy las gracias por corear mi nombre o que el otro día un sector pudo pedir mi dimisión. Soy el mismo y seguiré siendo el mismo, tengo la conciencia muy tranquila de mi trabajo y mi dedicación.

¿Cómo se nota? ¿Cree que en los siguientes partido se juega su puestpo? Hay poca autocrítica. No llegan los goles. ¿No es momento de cambiar algo más?

No lo sé. yo estoy hablando de un evidencia, el número de goles a favor son números de estar en descenso. ¿Llegamos poco? No. Tenemos ocasiones, pero no las transformamos y hay que seguir. Yo sigo trabajando igual, no tengo nada que pueda modificar. Trabajamos para convertir al equipo en ganador y así seguiremos con absoluta convicción porque creemos en nuestros plateamientos, hay algo que nos refuerza que es la temporada anterior. No hemos llegado en agosto. Echamos la vista atrás y vemos la temporada anterior. En un cómputo general analizamos y tomamos decisiones, así es. Creo y estoy convecicdo de la fuerza del entrenador y los jugadores para encontrar el camino. Yo sufro lo que me toca, pero los jugadores sufren mucho más que yo, porque quieren ganar, meter goles, hacer disfrutar a sus familiares, a la afición, a ellos mismos.. Algunos y llueve sobre mojado están sufriendo más que disfrutando.

El equipo tiene poca capacidad de reacción. ¿Tiene esa sensación?

Estoy bastante de acuerdo con esa línea, el equipo muchas veces se adelanta y en ese momento dadas las circunstancias piensa más en que pasen los minutos que en jugar el partido desde la situación más favorable que es estar por delante del marcador. Pensamos que si nos hacen gol es posible que no ganemos y eso, eso, eso es el verdadero problema de este equipo desde nuestro punto de vista. La suma de resultados negativos resta la confianza y te atrapa en el resultado antes que en el juego. Ese para mí es el gran problema desde hace tiempo. Nosotros en otra situación, contra el Huesca, lo habríamos resuelto con facilidad, pero cuando no defines, a medida que pasan los minutos y la afición está intranquila surgen las dudas.

El año pasado llegaron dos jugadores en el mercado de invierno y el equipo iba de maravilla. De momento no ha habido ningún refuerzo. ¿Ha acelerado algo el último partido?

No os puedo asegurar que no haya movimientos, pero el último resultado en ningún caso nos modifica la forma de pensar ni aceleraría el proceso, nuestra dinámica de resultados y juego nos indican una forma de proceder y no un último resultado, puede que haya movimientos, pero vendrán movidos seguro en circunstancias de que haya salidas.