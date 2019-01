"Estamos jodidos, somos el Valencia y hoy teníamos que ganar", con esta frase puede resumir Jaume Doménech el partido de El Mollinón frente al Sporting de Gijón. Estas fueron sus palabras:

Derrota contra un Segunda.

Estamos bastante jodidos, estamos disgustados, es una dura derrota, no la esperábamos, no es lo que queríamos.

La eliminatoria está a un gol.

La eliminatoria está abierta, pero somos el Valencia y hoy teníamos que ganar.

¿Cómo ves al vestuario?

Yo veo a la gente muy implicada, trabajando y dejándose la piel. Hemos empezado bien el partido, pero a raiz de su gol hemos cambiado, nos falta confianza. En la segunda parte nos ha faltado acierto cara a gol y semana tras semana nos está mermado bastante.

Otra derrota.

Es un resultado negativo, es obvio que veníamos con la ilusión de ganar, hemos empezado bien, llegando, teniendo ocasiones, pero ellos en una jugada asislada nos han marcado, nos hemos puesto nerviosos y no hemos estado a la altura en la segunda parte.

Las cosas se complican mucho.

Somos concientes que tenemos que ganar es una obligación cuando te pones etsa camiseta, estamos trabajando para ello, ahora no hay tiempo para las lamentaciones, tenemos cuatro días para prepararnos para el sábado y ganar como sea.

¿Por qué el equipo se ha caído?

No sabría que decirte, el equipo quiere, hemos empezado bien, un poco espesos, pero bien con la pelota, pero en la segunda parte teníamos que haber apretado y no hemos estado a la altura. Ahora hay que currar para preparar el partido del sábado y ganar al Valladolido como sea. Estamos faltos de confianza y hay que darle la vuelta a esta situación.

¿Merma la confianza la falta de gol?

Te merma la confianza, porque los resultados no acompañan, sabes del esfuerzo de los compañeros y es jodido ver cómo sufrimos porque no llegan los resultados, ahora el sábado hay que ganar.

¿Cómo ves al entrenador?

La situación del entrenador cuando va bien somos una familia y cuando va mal somos una familia, hay que darle la vuelta a esto todos juntos. Estamos unidos, sabemos que hay que darle la vuelta a esto, estamos convencidos, pero no nos están saliedo las cosas, hay que seguir unidos, no ponernos nerviosos, hay que transmitirnos apoyo y confianza y sumar de tres en tres, no queda otra.

¿Qué Mestalla espera el sábado?

Entindo que la afición esté enfadada, pero sé que nos van a apoyar, si vamos todos por libre estamos perdidos, tenemos que estar juntos para revertir esta situación como sea.