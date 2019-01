Marcelino sí se quejó del césped de Mendizorroza antes del partido

La derrota del Valencia CF el pasado sábado en Vitoria ante el Alavés dejó muchos cabos sueltos para la polémica. Al margen del futuro en entredicho del entrenador valencianista, Marcelino García Toral, uno de los puntos polémicos fue el estado del terreno de juego del que se quejó el técnico del conjunto de Mestalla.



Marcelino llegó a decir de manera clara tras el choque, en sala de prensa, que el partido no debería haberse disputado, a lo que Abelardo, entrenador del Alavés, respondió después que nadie antes del partido le dijo que Marcelino se negara a jugarlo.



Si el entrenador del Valencia CF pidió de manera oficial que el choque no se disputara no se sabe, pero unas imágenes del programa 'El Partidazo de Vamos' muestran al técnico con el delegado de la liga hablando del mal estado del terreno de juego en la zona de la sombra, la que estuvo congelada durante todo el encuentro. De hecho, se aprecia a Marcelino visiblemente enfadado abandonando el terreno de juego camino de los vestuarios.



Al poco, salen en los futbolistas del Alavés y muestran su preocupación por el estado de césped. "Problemas aquí ¿eh?" dice uno mientras pisa, y otro responde "con el hielo, cuanto menos taco mejor", en referencia a que se puede quedar clavada la bota si tiene taco largo y eso puede provocar lesiones graves. Y por último un empleado señala: "Pero también os digo que está un poco blandillo, no es como ayer". Eso sí, es evidente que el mal estado del terreno de juego era para los dos equipos y que no sirve como excusa para el mal partido que hizo el Valencia CF y que se saldó con derrota por 2-1 después de ir 1-2 en el marcador.





