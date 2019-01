El Molinón es cosa de Jaume

Marcelino García Toral tiene claro que LaLiga es la prioridad absoluta de la temporada. Y más después de la decepcionante primera vuelta del campeonato con cuatro victorias en 18 partidos. El técnico no tiene reparo a la hora de reconocerlo públicamente. Sin embargo, eso nunca debe traducirse como un desprecio a la Copa del Rey. Sobre todo en un año especial como el del Centenario. El Valencia está obligado a superar la eliminatoria contra Sporting de Gijón, el único superviviente de Segunda, y hacerse un hueco en los cuartos de final de la Copa. Está prohibido tirarla. Y si alguien no lo va a permitir en El Molinón es Jaume Domènech. El de Almenara regresa al estadio en el que debutó en partido oficial con el primer equipo. Era un 12 de septiembre de 2015. Más de tres años y 48 encuentros después, el 'gat' vuelve asentado en el equipo como uno de los capitanes de la plantilla y con la responsabilidad de ser el portero titular en la Copa.

«Fue una gran recompensa a toda una vida dedicada a ese momento, toda la vida me he esforzado y he trabajado para vivir un momento como ese, debutar con la camiseta del Valencia, tener un partido en el que todo me salió perfecto y ver cómo marcábamos el gol de la victoria en el último minuto, teniendo el reconocimiento de todo el equipo, del entrenador, de todos». Jaume no olvida aquel partido. Guardó la camiseta y los guantes en su casa, pero sobre todo el recuerdo en su memoria de una tarde muy especial. Nuno Espírito Santo apostó por él de inicio y Jaume no defraudó. Lo paró todo. Una a Jony, otra a Sanabria y una triple intervención a remates de Bernardo, Pablo Pérez y Luis Hernández. Cuando acabó el partido miró al cielo con dedicatoria incluida a su abuelo y recibió los abrazos de sus compañeros. Todos le felicitaron. Se lo merecía. Jaume espera repetir hoy aquel «sueño» que hizo realidad.

La Copa abrirá la puerta de nuevo a los futbolistas menos habituales en Liga. Marcelino está obligado a dar descanso a muchos de los titulares que se jugarán la vida el sábado en Mestalla contra el Valladolid. Además de Jaume será un partido para Mouctar Diakhaby -está sancionado en Liga- o Rúben Vezo en el centro de la defensa. No se descarta que repita Toni Lato en el lateral izquierdo y Ferran Torres entre por fin de inicio en la banda derecha. La izquierda, como en la eliminatoria de dieciseisavos de final, podría estar reservada al canterano Kang In. Es su momento. Arriba, los delanteros de la Copa. Así de triste. Michy Batshuayi y Kevin Gameiro tendrán la enésima oportunidad para marcar algún gol y maquillar unas estadísticas individuales desesperantes que les ha conducido a estar en la rampa de salida en este mercado de invierno. En el recuerdo de todos está el doble enfrentamiento contra el Ebro. El Valencia pasó más apuros de los esperados tanto en la ida con doblete milagroso de Santi Mina en La Romareda como en la vuelta con un solitario tanto de Batshuayi que calmaba los nervios lógicos de Mestalla.

El VAR se estrena en Segunda

El partido será dirigido por Undiano Mallenco y El Molinón estrenará el VAR en un estadio de LaLiga 1|2|3. Fue probado el sábado por la noche en un amistoso entre cadetesy juveniles. El Sporting llega al partido décimo en la tabla tras caer el sábado ante el Zaragoza en la primera derrota con José Alberto López en el banquillo desde el 19 de noviembre. Como Marcelino, su idea es afrontar la eliminatoria con los jugadores con menos minutos en la liga y que son los que han clasificado al equipo hasta los octavos de final. La Liga manda. Los abonados pagarán un suplemento de 15 euros y se espera un pobre entrada.