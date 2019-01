Ultimátum a Marcelino

Si Marcelino no gana partidos no seguirá como entrenador del Valencia CF. Parece una obviedad pero tiene mucho fondo porque la situación ya es final. Según ha podido saber SUPER, el Valencia CF le ha dado un ultimátum a su entrenador, si bien esto no significa necesariamente que él lo sepa. La realidad es que tiene tres partidos para enderezar el rumbo en LaLiga. Si no lo hace, el club tomará la drástica decisión de cesarlo y optará por Voro como sustituto hasta final de temporada. Y ojo, son tres partidos de Liga, más allá del que el equipo juega en El Molinón ante el Sporting de Gijón en la Copa del Rey. En condiciones normales, este compromiso no será determinante y salvo debacle mayúscula el técnico se la empezará a jugar el sábado en Mestalla ante el Valladolid, a las 16:15, el sábado 19 en Balaídos frente al Celta de Vigo a las 20:45 y en la jornada 21 de LaLiga, curiosamente con el Villarreal como rival en Mestalla, partido cuya fecha y hora están todavía por confirmar por LaLiga.

¿Qué tendría que pasar en estos partidos para que Marcelino siga al frente del equipo? Pues como mínimo no perder ninguno, pero tampoco obviamente empatarlos todos. Es decir, obtener puntos suficientes para que se vea una reacción evidente. Esto no descarta que todo pueda quedar en un partido si el primero, el de Valladolid, se salda como en Vitoria con una nueva derrota, porque los números son aplastantes en estos momentos, cuatro victorias en 18 jornadas.

SUPER ya informaba el pasado domingo y también ayer lunes de que el debate de la destitución del técnico se ha instaurado en el club tras la última derrota. No es la primera vez. El lunes 10 de diciembre ya se debatió de manera firme sobre la posibilidad de cesar a Marcelino. Ese día se reunieron en un hotel de València el propietario del club, Peter Lim, el presidente Anil Murthy, el director general Mateu Alemany, y el jefe del área técnica Pablo Longoria. Dos días antes, el sábado día 8, el Valencia había empatado ante el Sevilla de puro milagro con un gol de cabeza de Diakhaby, después de que el equipo andaluz, tras adelantarse con gol de Sarabia, estrellase dos balones en el palo.

Desde aquel día, en lo que respecta a LaLiga el Valencia ha empatado en Eibar, ha ganado al Huesca con otro gol en el último suspiro del partido –esta vez de Piccini– y ha perdido en Vitoria ante el Alavés, dejando una muy mala imagen en la segunda parte. Esos números no le servirán para mantenerse en el cargo en los tres partidos que vienen.



Habla Mateu Alemany

Tras el empate en Eibar, Mateu Alemany ratificó en público a Marcelino antes de la comida de Navidad con los medios de comunicación, el pasado 17 de diciembre: «Pase lo que pase el domingo Marcelino va a seguir». Y pasó que el Valencia ganó al Huesca con el famoso gol de Piccini. Ahora, este jueves el director general vuelve a hablar en rueda de prensa y nada hace pensar que su discurso en público vaya a ser diferente, porque a poco que no sea firme en su apoyo al técnico dejará la figura de Marcelino muy tocada para ese duelo ante el Valladolid.

El técnico habló aseguró este lunes sentirse «absolutamente» respaldado por el club a pesar de que la última vez que vino el propietario no se reunió con él.

Estas son las tres preguntas a Marcelino sobre su futuro, y las tres respuestas:

Después de la derrota de Vitoria, ¿Ha recibido el cariño del club?

«Absolutamente, absolutamente, con las personas con las que convivo la relación es la misma, no tengo ningún tipo de duda».

En ese entorno con el que convive del que habla, ¿se incluye a Anil Murthy y a Peter Lim? ¿Ha hablado con él?

«Me preocuparía si hubiera habido esa reunión porque se alejaría de lo habitual. Yo con Anil hablo en los viajes, antes y después y en situaciones que venga al entrenamiento con total normalidad. Fuera de ahí no he tenido una relación extraordinaria, pero como nunca la ha habido me siento con la normalidad de semanas anteriores».

¿Tiene la sensación de que estos dos partidos van a ser clave para su futuro?

«Lo importante para mí es el futuro del club y soy una persona que me vuelco en mi trabajo y en el día a día, lo afronto con la naturalidad y profesionalidad de siempre, no hay diferencia entre el primer partido y el de mañana y el del próximo sábado. No hay ninguna, es la misma. Es una gestión de autorresposabilidad en mi profesión, buscar el máximo rendimiento en cada entrenamiento y cada partido, no me modifica nada».