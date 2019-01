Confirmado: el acta de Undiano da el gol a Gameiro

Undiano Mallenco, el árbitro del Sporting - Valencia CF en la Copa, concedió el único gol del conjunto valencianista a Kevin Gameiro y no a Parejo. Ya durante el descanso del partido, según fuentes del Valencia CF, el colegiado había explicado que la imagen del VAR confirmaba que el balón en el disparo de Dani Parejo no entraba con totalidad en la portería de Dani Martín. Además, como se podía apreciar también en las imágenes de televisión, la posición de Gaimero en el rechace era reglamentaria. No había gol de Parejo por milímetros y tampoco fuera de juego del francés.

Posteriormente, el acta oficial del partido confirmaba este punto y en la misma el gol se le adjudicaba al delantero, que suma así su tercer tanto como jugador del Valencia CF.

El árbitro dio validez al gol del Valencia CF que suponía el empate a uno después de consultar el nuevo sistema de videoarbitraje, que por primera vez en la historia se estrenaba en un estadio de Segunda División. El Sporting lo probó el pasado sábado en un partido amistoso entre los juveniles y los cadetes.