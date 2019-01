Batshuayi, cerca del Mónaco

El Valencia CF y el agente de Michy Batshuayi negocian con el Mónaco para buscar la salida del delantero, que se marcharía cedido hasta final de temporada por el Chelsea al club del Principado. En el momento en que todas las partes alcancen el acuerdo, se cortará la cesión del futbolista al Valencia CF, en principio acordada hasta el 30 de junio, y se abrirá así la vía al fichaje de un nuevo atacante en este mercado de invierno.

La clave de esta operación la tiene el agente del propio Batshuayi, Meïssa N´Diaye, y su relación con el técnico del Mónaco Thierry Henry. N'Diaye acaba de colocar otro futbolista en el club de la Ligue 1, el mediocentro William Vainqueur, amigo además y excompañero de Michy en el Standard de Lieja. Durante estas negociaciones el agente ya conocía la decisión del Valencia CF de darle salida y se produjo el ofrecimiento de Batshuayi, porque el Mónaco de Henry busca un delantero.

Las palabras de Marcelino García sobre Michy Batshuayi después de la derrota del pasado martes ante el Sporting de Gijón eran definitivas. Tanto que, aún con un cambio de entrenador que se puede dar si los resultados no acompañan, es difícil pensar que el delantero belga vuelva a ponerse la camiseta del Valencia CF o al menos que siga en el equipo hasta final de temporada. El entrenador asturiano no pudo ser más taxativo en la sala de prensa de El Molinón. ¿No cree que hace falta un revulsivo en la plantilla? ¿Se ve capacitado para sacar esto adelante con estos jugadores? "Creo que tenemos que traer jugadores de arriba, la paciencia en algún caso ya se agotó" ¿Con quién se ha agotado? "No quiero especificar mucho más...".

Así lo corroboraba después Mateu Alemany, quien ha ido todavía más allá y sí ha especificado con toda rotundidad que se está buscando salida al delantero porque "no hay marcha atrás". Asegura también que "hay varios clubes interesados y esperamos que por bien del jugador y del Valencia CF se consiga una solución buena".

Del futuro del belga hay por tanto una certeza clara: El Valencia CF está como loco por quitárselo de encima, pero el asunto no es sencillo, a pesar de que el Chelsea no se cierra en banda en los contactos, pues no quiere que el jugador siga devaluándose. 'Bats' le cuesta al Valencia en salario seis millones de euros, a los que debe añadirse el precio que se pagó por el préstamo: otros tres 'kilos'. El contexto no era fácil porque el delantero ha bajado el rendimiento y el precio para quien lo quiera media temporada sigue siendo alto, más de cuatro millones, pero es un futbolista que tiene cartel en el mercado, además del Mónaco hay más clubes interesados. El tiempo de Michy Batshuayi está contado, más aún al lado de Marcelino.