Marcelino, Batshuayi, fichajes, cantera... Toda la rueda de prensa de Alemany

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha repasado la actualidad del club de Mestalla con especial hincapié en dos temas, el futuro de Marcelino y el mercado de fichajes. En cuanto al técnico, se puede afirmar que no ha sido tan taxativo como cuando asegurió que seguirá y seguirá pase lo que pase, aunque le ha transmitido toda la confianza por parte del club. Es más, asegura que no previsto hacer ningún cambio drástico. Sobre el mercado, ha admitido abiertamente que se negocia con varios equipos para darle una salida a Batshuayi. Esta es la rueda de prensa íntegra del director general del Valencia CF.

¿Este proyecto está condicionado a lo que suceda en los noventa minutos contra el Valladolid?

Por supuesto que no, un proyecto es un proyecto y los proyectos no son al cortísimo plazo de un partido. Este proyecto nació hace un año y medio y está en marcha. Creo que es oportuno y pertinente recordar el enorme éxito de este entrenador y nuestros futbolistas y que eso no es olvide. En el fútbol hay tendencia a vivir en ultimísimo resultado. Tengo la obligación de tener una perspectiva global y no puntual. El Valencia CF está preparado para todas las contingencias. Sabemos que conforme está la estructura del fútbol actual y estamos en Champions y el año que viene podemos estar o no en Champions. Nada te lo garantiza porque la dificultad es Champions. La temporada no ha terminado todavía hay que espera y ver pero la obligación del club en cuanto a los efectos presupuestarios es estar preparados ante cualquier contingencia clasificatoria. Lo que puede variar y desequilibrar la situación presupuestaria es entrar o no en Champions, entrar o no en Europa League y el club tiene que tener esos escenarios previstos y todas las medidas de corrección de cara al Fair Play Financiero de la temporada siguiente.

¿Puede garantizar la continuidad del entrenador más allá del partido contra el Valladolid? ¿Puede responder de forma concreta?

Las respuestas las hago yo en función de lo que debo contestarle. Es un clásico. Les voy a contestar, por supuesto. No me dedico a la futurología y no me gustan las hipótesis, podríamos estar hablando seis años de y si pasa esto, lo otro€ No conducen a nada. Lo que puedo hablar es del presente y del pasado porque ahí hay hechos y me gusta hablar de hechos, no de adivinanzas ni de intuiciones. Los hechos son bastante claros. En unos resultados que no son los que esperábamos ni queremos, algo que es evidente, tenemos los mismos jugadores y el mismo entrenador que la temporada pasada. No voy a entrar en ese juego de adivinanzas ni hablar de cosas futuras que no han sucedido. En mi cabeza está que las cosas sean positivas. El club no tiene previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo. El entrenador y los jugadores tienen respaldo en una situación muy complicada.

¿Cree que el equipo está en crisis y son necesarios algún cambio en plantilla o banquillo?

Cuando hablamos de crisis podemos hablar de crisis objetiva y en los procedimientos internos, los resultados son malos y hay una crisis de resultados obvia y que nos ocupa. Le puedo bien decir que nosotros y casi nunca trasciende nada siempre trabajamos juntos desde el club. Hasta día de hoy no se han producido los elementos fácticos que permitan que esto cambie, es cierto, pero contra eso solo conozco una fórmula que es trabajar, trabajar y trabajar. Los resultados son malos y cada uno analiza el por qué. Lo tenemos analizado. Estamos en un punto en el que no voy a entrar en ese análisis de los hechos porque puede sonar a excusa y no estamos para excusas, estamos para buscar soluciones. En este proceso es necesario enlazar de forma inmediata buenos resultados porque sino las distancias con nuestros objetivos ya son muy amplias y pasarían a ser imposibles. Lo que sí les puedo decir es lo que yo vivo. Vivo al día a día el entorno del equipo y el compromiso de jugadores y cuerpo técnico es total, yo veo cómo se entrena, cómo se exigen, cómo están los vestuarios tras los partidos y los resultados no salen pero no es ni por falta de compromiso ni por falta de calidad. Nadie puede dudar del compromiso del equipo y la calidad está demostrada. Estos jugadores nos llevaron a la Champions. Entiendo que la gente esté disgustada con los resultados. La gente puede irritarse o apretar todos porque como tenemos jugadores más que suficientes y creo que vamos a salir adelante.

Ha dicho que a corto plazo no hay prevista ninguna medida en cuanto al banquillo. ¿Cuánto es el corto plazo?

Siento tener que repetir lo mismo, he sido bastante claro y bastante taxativo. En fútbol los plazos son diferentes a la vida normal, todo es muy inmediato y todo funciona y tiene que estar previsto para cualquier contingencia. El fútbol va todo más rápido que en las empresas normales. Lo que tenemos claro es que tenemos un gran entrenador, un gran equipo y tenemos que sacar resultado. Si no, estaríamos en otro escenario y ya habríamos hecho los cambios. Estamos en una situación atípica, extraña, imprevista, pero no quiero hablar de los motivos porque suena a excusa. Este club con el peso y la exigencia que tiene. El corto plazo no es un día, ni dos días, ni tres días ni cuatro días ni cinco días.

¿Como director general tiene claro que cualquier decisión depende únicamente y exclusivamente de usted o se impondrá el criterio de la propiedad?

Nos vamos a instalar hoy en la futurología€ Voy a hablar de los hechos otra vez. Yo sé como trabajamos hoy, no sé cómo vamos a trabajar dentro de un año. Cualquier decisión estrategia del club no depende de mí, faltaría más. Soy el máximo ejecutivo del club y el máximo responsable en el área ejecutiva. Loso procesos de decisión interna no siempre hay una coincidencia de criterios. Yo creo que tienen que haber una discrepancia. Yo estoy aquí sentado y el máximo responsable del club tiene la posición que yo les traslado a ustedes. Cualquier momento donde haya diferencias de criterio se resuelve con discusión interna y consenso. Cuanto más discutes más te enriquece y menos posibilidades hay de equivocarse. La opinión que yo les traslado hoy aquí es la opinión del club, la del a entidad representada por el consejo de administración, ese es el procedimiento interno en cualquier club o en cualquier empresa del mundo.

La política de fichajes de este año ha sido un fracaso. ¿Ha hablado con Batshuayi? ¿Está de acuerdo con la frase de Marcelino de que se ha acabado la paciencia con Batshuayi?

Para evaluar el rendimiento de un futbolista, sea incoraporado en esta temporada o en temporadas anteriores, el termino fracaso no me parece que sea adecuado. La valoración del rendimiento se hace a final de temporada porque sino ustedes mismos pueden hacer una valoración sobre los jugadores que han estado aquí y las variaciones de las valoraciones me parece que hay bastante discrepancia. Hay que esperar. No todos tienen que rendir al mismo nivel. En cuanto a Batshuayi es una situación muy clara y es oportuna esta rueda de prensa para que ustedes la conozcan. Estamos negociando la salida del jugador con varios clubes y espero que en las próximas horas o días se concrete la salida. El jugador conoce la situación perfectamente, que se le ha venido manifestando durante varias semanas, hay varios clubes interesados y esperamos que por bien del jugador y del Valencia se consiga una solución buena para el Valencia y buena para el club. Es una cuestión de tiempo.

A corto plazo el club no se plantea cambios en el banquillo. ¿Habrá cambios en la plantilla? ¿Van a llegar jugadores en la parte de arriba?

Todo es posible. El mercado está abierto, nuestro trabajo ha sido y es estar en el mercado, atentos a lo que pueda ofrecer. Sabemos las dificultades que tienen el mes de enero para las contrataciones, es un mercado muy limitado y estamos evaluando. Si incorporamos a alguien tiene que ser un futbolista que nos venga a dar cosas. El nivel de la plantilla es muy alto y no es fácil para encontrar el perfil para incorporar. No le digo que no lo vamos a hacer, pero le digo que estamos trabajando en ello.

¿Ustedes como club se han puesto en contacto con algún entrenador para saber su disponibilidad?

No hemos hecho contacto ni tenemos previsión de hacer contacto directa o indirectamente con ningún entrenador porque me parecería una falta de respeto.

El mes pasado dijo que pase lo que pase Marcelino seguirá. Ahora no es tan tajante. ¿Qué ha cambiado en 20 días?

Absolutamente nada. Creo que he sido bastante tajante en mis valoraciones. No tenemos previsión alguna de hacer ningún cambio en función de lo que pase frente al Valladolid. No tenemos ninguna previsión.

¿Qué razones ve el consejo de administración para saber porqué se ha llegado a esta situación?

Tiene una contestación complicada. No he venido a explicarlo porque no podemos poner excusas de ningún tipo pero hay elementos objetivos en varias áreas que da explicación a que el valencia en esta plantilla no este dando resultados. Existe desacierto, existe la fortuna, las dinámicas que cuando son negativas son difíciles de cambiar€ Con eso, todo mezclado hay un coctel suficientemente fuerte para explicar nuestra situación pero para mí es importante que nuestra cabeza esé que tenemos que ganar.

Ha hablado de la obligación de sacar resultados. Al equipo le esperan dos partidos en casa en solo cinco días. Quería preguntarle por la importancia del apoyo de Mestalla para ayudar a un equipo frágil competitiva y mentalmente.

Lo primero y más importante de todo. Los profesionales que estamos en el club tenemos que tener muy claro el nivel de exigencia y hay que saber la obligación histórica de estar arriba. Que la afición esté disgustada lo entiendo perfectísimamente, yo no voy a decir lo que tienen que hacer, quién soy yo sobre cómo se tienen que manifestar. Lo que tengo que hacer es darle las gracias porque con resultados no positivos ha tenido un gran comportamiento del equipo, es verdad que en los dos últimos partidos ha manifestado su enfado pero cuando el equipo estaba terminado, apoyando al equipo durante los noventa minutos. Yo no tengo nada que decirles en cuanto a cómo se tienen que comportar. Ellos lo saben, la afición es soberana. Sí que es cierto, y aprovecho para darle las gracias por cómo han ayudado al equipo y decirles que lo valoramos y espero seguir valorándolo porque son momentos difíciles y el equipo lo necesita más que nunca ese apoyo.

¿Puede ser más concreto con respecto al futuro de Marcelino?

El problema es que usted quiere que repita las contestaciones anteriores. Usted solo ha expresado opiniones suyas. Yo estoy hablando en nombre del valencia CF. Usted habla de cosas que yo no he dicho. Son sus especulaciones sobre el futuro. No tengo previsión alguna de hacer ningún cambio. Me parece que es algo taxativo. Eso va más allá de horas, de días€ Si eso es lo suficientemente claro. Marcelino tiene contrato hasta 2020 y mi deseo profundo es que cumpla su contrato. Tengo que hablar de lo que hacemos hoy que es estar preparado para ganar partidos. En una situación de necesidad imperiosa tienes que ganar, ganar y ganar y ganar. Y luego veremos adonde hemos llegado. No podemos caminar, tenemos que correr. No tenemos previsión alguna de hacer cambios.

¿Después del rendimiento de los fichajes cree que hay que variar la forma de proceder con los fichajes?

Se refiere hoy a la forma de proceder de la temporada 17/18? Ese funcionamiento que pone en cuestión tuvo un resultado, con los costes, los rendimientos, y este año se ha tratado de un procedimiento similar y los resultados los analizaremos a final de temporada. El rendimiento es colectivo y el rendimiento es similar. Si somos justos y objetivo el rendimiento general de la plantilla está siendo inferior, incluyendo también a jugadores que viene de la temporada pasada.

¿Por qué la destitución de Luis Vicente Mateo y la nueva designación de Luis Martínez como responsable de la Academia?

Como todas las decisiones son decisiones del club y siguen los procedimientos internos naturales en el Valencia. Va a haber una reestructuración de cara a junio para mejorar sobre una situación buena porque el trabajo en el fútbol base del Valencia está siendo muy bueno desde hace muchos años y se va a afrontar un procedimiento de reforma en varias situaciones. Luis Martínez ocupará esa posición junto a Sean Bai y nos prepararemos para que en junio haya variaciones. Mi criterio sobre el fútbol base la evaluación que hacemos en este club es sobre futbolistas y no sobre equipos. Al final del año el objetivo es que haya un mayor número de jugadores en el primer equipo. Siempre me ha gustado mucho ganar pero en ese ámbito la prioridad absoluta es formar jugadores.

¿Tiene demasiado peso el entrenador en materia de fichajes?

En cuanto a la política de fichajes ya he explicado que los fichajes se hacen desde el consenso, la participación del entrenador es importante porque es normal que el que va a entrenar a los futbolistas participe y proponga sobre el sistema y el perfil del jugador. Jamás en mi carrera he trabajado prescindiendo de la opinión del entrenador y ese peso es el mismo que el que tuvo el año anterior y que nos llevó a la Champions. Vamos a seguir en el mismo camino, tenemos claro el perfil de futbolista que queremos traer, abriendo el club a jugadores jóvenes que traer de fuera y tratar de tener estabilidad en el proyecto. Si vamos montando y desmontando proyectos porque en tres meses no hay buenos resultados no es buena noticia en ningún club del mundo.

¿Qué responsabilidad tiene el entrenador en la obtención de estos malos resultados?

En cuanto a los resultados, sin esconderme ni voltear la pregunta, no se deben valorar en el mes de enero. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en los resultados. Cada uno le puede asignar un tanto por ciento de responsabilidad, yo soy responsable, los jugadores son responsables, el cuerpo técnico es responsable, y dentro de ese cuerpo técnico el entrenador es una parte importante y tiene una cuota de responsabilidad, en los éxitos y en la falta de resultados. Todos participamos de forma directa o indirecta en los resultados.

¿Qué movimientos hay previstos en el mercado de fichajes más allá de la opción de que salga Batshuayi?

La situación de Batshuayi no es una opción, es una decisión. No tiene vuelta atrás. No va a haber muchos movimientos porque tampoco el mercado lo permite. El nivel de calidad de la plantilla no es cuestionable por currículum y rendimiento que ya conocemos y continuamos confiando en su potencial. El listón es muy alto y hay una extrema confianza en ellos. Creo en esta plantilla y en este cuerpo técnico, lo único que espero es que rindamos a nuestro nivel normal. Que es extraño que no haya sucedido hasta ahora, seguro. La buena noticia es que hay jugadores importantes, determinantes, que se van a incorporar en los próximos días al equipo y tengo la convicción y la profunda idea de que los resultados van a venir. Compromiso y calidad tienen que dar resultado. Tiene que salir.

¿Cómo va la venta de las parcelas?

Se confundió lo que era la primera fase con el final del procedimiento. Se recibieron muchas ofertas en una primera fase, fueron descartadas, otras pasaron el primer filtro. Ahora estamos en la tercera fase y tenemos la estimación que sobre el 10-15 de marzo podremos explicarles a ustedes el proceso y si hay alguna oferta que nos satisfaga que nos de la posibilidad de financiación para el nuevo estadio. Les puedo decir que son interesantes pero tienen que concretarse y pasar esos filtros que Deloitte está poniendo.

Ha hablado de posibles llegadas, le pregunto por posibles salidas.¿Contempla la salida de algún otro futbolista más allá de Batshuayi?

No estamos negociando por ningún futbolista y las llamadas que hemos recibido no hemos abierto la puerta.

¿Qué le transmite Peter Lim?

Tengo contacto continuo con Lim, conozco su opinión porque es una opinión que influye y pesa mucho sobre las decisiones que se toman. Está como nosotros, preocupado pro la situación y disgustado por los resultados que tenemos. No deja de ser un aficionado más.

¿Cómo valora la Copa y la Europa League?

La Copa es una competición que siendo una competición importante debería haber una reflexión sobre el formato. Hay poca asistencia, los equipos utilizan suplentes€ El año pasado hicimos un esfuerzo importante, llegamos a la competición siendo segundos en LaLiga, teníamos margen suficiente para destinar a la Copa. No tiene nada que ver con este año. En el mes de diciembre tuvimos lesiones de jugadores importantes, los resultados no son los que esperábamos y ahora damos prioridad absoluta a LaLiga. La copa nos sirve para utilizar jugadores jóvenes, es una buena oportunidad para eso y intentaremos llegar lo más lejos posible. Cuando llegue la Europa League la competiremos, es muy atractiva y espero que en el mes de febrero tengamos a toda la plantilla para competirla al máximo.

¿Qué sensación le transmite a usted el fútbol que desarrolla el Valencia CF?

Casi todos podemos estar de acuerdo, el equipo ha demostrado y ahí están los números, un buen nivel defensivo. Eso parece claro. Y lo que no hay cuestión posible es que genera ocasiones de gol y no es ningún misterio que no estamos acertados, esa es la causa y el origen de nuestra clasificación. En la definición estamos muy desacertados pero los jugadores son buenos y ya cogeremos la racha, llegaremos al acierto. Más que un problema de juego creo que es un problema de acierto.

Hace casi un año de la llegada de Longoria. ¿Qué valoración hace de su trabajo?

Hemos ido haciendo cambios en el área de scouting y área técnica y está haciendo un gran trabajo, es una persona implicada en el proyecto, con la capacidad de trabajo grande.

¿Ha tenido que frenar algún intento de medida drástica contra el entrenador?

No soy quien para frenar nada, es un tema en el cual el proceso interno de cualquier toma de decisiones sigue sus pautas. El club ha demostrado y demostró hace unos meses su confianza en el entrenador.

Dijo Anil Murthy que debían haber vendido algún jugado más en verano durante una entrevista reciente. ¿Comparte esa reflexión?

No conozco los términos de esa entrevista, la verdad. Yo siempre soy de acuerdo con mi presidente.

¿Qué experiencia tiene Sean Bai para encargarse del fútbol base?

El director de la Academia va a ser Luis y va a supervisar ese proceso de cambio y reorganización es Sean. Tiene la confianza para hacer esa labor.

¿El contacto con Peter Lim es a través de Anil Murthy o directamente?

Diferentes y de distintas formas y suficientes para saber lo que piensa él y él sabe lo que pienso y yo. No hay problema.

La previsión económica es complicada, ¿puede obligar al club a vender más jugadores?

Sobre lo presupuestado vamos a ingresar más de lo previsto, no solo lo vamos a cumplir sino que lo excederemos en siete u ocho millones de euros. La multa europea ya está dotada en nuestras cuentas, no hay novedad. Es un depósito a cuenta de. En el peor caso posible, está previsto y no hay variaciones. Si las hay, serán a favor por la Champions o la situación de Murillo, que no estaba prevista.

¿Cómo ve las negociaciones por Batshuayi?¿Cree que acabarán fraguando?

Estoy convencidísimo de que van a fraguar, aquí no se ha adaptado y en el mercado tiene un valor y un reconocimiento internacional importante. A partir de aquí es una cuestión de negociación pero va a tener suficientes ofertas para él y para el Chelsea. Quiere jugar, necesita jugar para hacerlo en equipos importantes y nos vendrá bien el ahorro.

¿Cómo está la situación de Aderllan Santos?

El jugador sabe que tiene que encontrar una salida y una solución, esperamos que se concrete en una salida. Va a salir.

¿Qué jugadores importantes van a incorporarse?

Guedes y Kondogbia están en un proceso de recuperación óptimo, la cosa va muy bien y parece que puede haber anticipación de plazos. Las noticias en ese sentido son buenas.

¿Ha dicho que no le da valor a la Copa y a la Europa League?

Mi mayor alegría futbolística ha sido ganar la copa. Lo deciden el club y le entrenador. Me encanta ganar títulos y la Copa pero en cada circunstancia cada uno tiene que mirar por los intereses del club. Vamos a tratar de llegar al máximo, no vamos a renunciar, pero está claro que en nuestro estado tenemos que priorizar y priorizamos LaLiga, que nos obliga a hacer pocos fallos. Tenemos que hacer una segunda vuelta excepcional, todos nuestros recursos tienen que estar encarados a LaLiga. La Copa que ganó el Mallorca empezó con muchas rotaciones.

¿Qué perfil se busca para reemplazar a Batshuayi?

No hemos decidido que sea otro delantero, hay futbolistas de mediocampo que pueden jugar en esa posición, si es posible incorporar un jugador ofensivo lo vamos a hacer. Hay jugadores de banda que también juegan de delanteros en el equipo y vamos a ver qué podemos hacer.

Para terminar, como no me han preguntado por Porxinos, quería decirles que vamos a empezar a hacer cosas a partir del mes que viene. Existen unas obligaciones de hacerse con esos terrenos, hay unas demandas puestas por los cambios en el PAI y la decisión del club es que vamos a intentar sentarnos con tranquilidad con la Generalitat y el Ayuntamiento de Ribarroja porque entendemos que no es bueno tener unos terrenos con los que no sabemos qué vamos a hacer ni tampoco que prosperen las demandas que tenemos interpuestas. El Valencia CF va a presentar una oferta de solución a esas dos entidades y nos gustaría llegar a un acuerdo para todos en dos o tres meses. No es una situación ideal y vamos a intentar desbloquearla.