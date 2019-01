Las primeras respuestas de Mateu Alemany sobre el futuro de Marcelino

¿Está garantizada la continuidad de Marcelino pase lo que pase el sábado contra el Real Valladolid? Mateu Alemany, director general del Valencia CF, responde a las primeras preguntas sobre el futuro del entrenador de un equipo que, a día de hoy, está muy lejos del objetivo prioritario: clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

-¿Este proyecto viene supeditado a 90 minutos ante el Vallaodlid? ¿Este Valencia, por encima de sus posibilidades, está preparado para que se pueda ir al traste con el cese de Marcelino?

"No entiendo la segunda pregunta, me lo explicas luego... Un proyecto no son tal a tan cortísimo plazo como el de un partido. Aquí hay un proyecto que nació hace año y medio y está en marcha. Además, es oportuno recordar el enorme éxito de la temporada pasada por los futbolistas y el entrenador, que no se olvide. En el fútbol hay una tendencia a vivir en el presente y, más aún, en el último resultado. Yo tengo la obligación de hacer una perspectiva global. El Valencia está preparado para todas las contingencias, tal como está la estructura en el fútbol y en un club como el Valencia CF, hay que prever que la campaña que viene puedas estar o no en la Champions, que ya lo veremos, porque hay que esperar y ver... La obligación del club a efectos presupuestarios es estar preparado para cualquier circunstancia de clasificación, lo que nos puede desequilibrar las cuentas en junio es pasar o no a Champions o a la Europa League en un segundo nivel, son los parámetros que desde siempre ha tenido que tener previstos el Valencia CF y contamos con medidas de correción en función de los efectos que supongan la clasificación del equipo, que para mí son repercusiones exageradas en el Fair Play Financiero de la temporada siguiente"



-¿Puede garantizar que Marcelino continuará, si tampoco le gana al Valladolid, sí o no? Le pido concreción...

"Lo primero, buenos días a todos y feliz año, que no les había felicitado. Las respuestas las hago yo en función de lo que deba contestarle, no me diga cómo contestarle... Esta es la clásica pregunta. Yo les voy a contestar. Primer punto, no me dedico a la futurología, no me gustan las hipótesis, además podemos estar años hablando de los 'y si'. Y no conducen a nada, yo puedo hablar del presente y el pasado. Hablamos de hechos, me gusta hablar de hechos, no de intuiciones, adivinanzas, no soy capaz de prever lo que va a pasar. Los hechos son claros y en base a esos hechos y viendo los resultados, que no son los que queremos, ni en el club ni en la afición, el que niegue esos hechos estaría en otro mundo. Nosotros tenemos al mismo entrenador y los mismos jugadores desde principio de temporada. No voy a entrar en las adivinanzas y cosas que no han sucedido. En mi cabeza está que esas cosas sean positivas, sí le digo que el club no tiene la previsión de tomar decisiones en el ámbito deportivo a corto plazo. No hay duda del respaldo que damos en una situación muy complicada, es un hecho, el segundo hecho es que no tengo previsión de tomar una decisión a corto plazo.

He venido a hablar de cosas concretas y no de suposiciones"

-A Corto plazo no está previsto cambiar el entrenador, pero ¿cuánto es el corto plazo? ¿El martes va a ser Marcelino independientemente de lo que pase ante el Valladolid?

"En fútbol los plazos son diferentes a la vida normal, todo va rápido y es muy inmediato. Y tienes que estar preparado para cualquier contingencia. Lo que te puedo decir es que hoy tenemos claro que tenemos un gran entrenador, un gran equipo y que tenemos la obligación de sacar resultados, no pensamos en otra cosa porque es lo que nos toca. Tenemos una situación deportiva muy complicada, imprevista, extraña, que tiene sus motivos, pero no quiero hablar de los motivos porque suena a excusa. Sabemos que este club con el peso que tiene, con la exigencia que tiene, y hay que asumir que la exigencia es estar arriba y no estamos arriba. Nuestras energías las tenemos que centrar en el día a adía, en el presente, ni en el pasado ni estar angustiado por pensar en el futuro en negativo. El presente es que tenemos un partido muy importante el sábado y con la calidad de que estamos muy exigidos por la situación deportiva y por el nivel de exigencia del club. En nuestra cabeza en estos momentos solo exige esto. Creo que he sido muy claro"