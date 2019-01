Rueda de prensa íntegra de Marcelino: "Sólo contemplo la victoria"

Por la cabeza de Marcelino sólo pasa una idea: Ganar. El partido frente al Valladolid puede ser clave para el futuro de un entrenador que pide "apoyo" a la afición "por el interés de todos". El técnico espera que Mestalla arrope a un Valencia "falto de seguridad y confianza" en el que Francis Coquelin regresa a un once en el que no estará Kang In. "Ponerlo de inicio sería de ser cobarde. Está para ayudar, no para ser el salvador del Valencia", dice sobre el joven surcoreano. Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino, quien deja claro que Michy Batshuayi no jugará más como valencivalencianista:

¿Para usted este es un partido más o es especial por la obligación de ganar?

Para mí, es un partido igual porque siempre voy con la misma responsabilidad, como entrenador solo contemplo ganar y contra el Valladolid sucede lo mismo. Necesitamos ganar tras una derrota en la Liga, jugaremos en casa, creo que somos favoritos y lo vamos a demostrar durante 90 minutos

Con el corazón, ¿cree que si no le ganan al Valladolid le van a echar?

¿Dudáis que os he respondido con la cabeza y el corazón? Siempre os he respondido así. No contemplo otra posibilidad que no sea ganar. No he tenido ningún ultimatum del club. Desde el primer día he tenido el apoyo y el cariño sincero del club, además agradezco el apoyo público a Mateu Alemany. Estoy convencido de que, con sufrimiento y con ayuda de la gente, vamos a ganar, sobre todo con la capacidad y calidad de nuestros jugadores

Si no ganan...

Vamos a ganar. No contemplo en ningún caso no ganar. No hay otra consideración que no sea ganar

¿Cuáles son sus argumentos para creer que a partir de ahora el Valencia va a empezar a ganar?

Este equipo entrena muy bien, a pesar de la negatividad de los malos resultados, trabaja y convive de forma positiva. El equipo está cerca de ganar siempre, hemos perdido muy poco y generamos ocasiones. Lo principal es que los futbolistas adquieran su nivel de confianza máximo. ¿Cómo? Ganando, seguro con dificultad. Fallar ocasiones, el no hacer gol nos lleva a estar más pendientes de no perder que de jugar y ganar. A la afición le pediría que cuando tengamos momentos de incertidumbre con su apoyo seguro que los vamos a resolver.

¿Está decepcionado con la actitud de Batshuayi en la primera parte de Gijón?

No estoy decepcionado de la actitud del otro día de Michy. Tomamos decisiones por rendimientos en cinco meses, no es un hecho puntual. Me fastidia por el equipo y sus compañeros que no metiéramos la primera opción de gol, pero eso no influye, la decisión estaba tomada de antes, no por 45 minutos y sí por una valoración global en base al rendimiento. Él no tuvo la adaptación adecuada, por el equipo, la forma de jugar, tengo mi responsabilidad... hemos intentado que se adaptara y no lo hemos conseguido, para él estos cinco meses han sido difíciles

¿Qué perfil buscan en el mercado para sustituir a Batshuayi?

Intentaremos traer un jugador complemento de lo que tengamos y aumente la capacidad ofensiva, nuestra principal deficiencia. Los números en ataque son parte condicionante del devenir en la competición. El director deportivo y la secretaría técnica pondrán nombres y entre todos decidiremos

¿Con la falta de gol evidente cómo no han decidido aún que se debe fichar un delantero?

El mercado de enero es muy complicado, no puedes acceder a todo, si no a los jugadores que salen por circunstancias de sus equipos. Valoraremos qué es mejor, uno que se adapte mejor al equipo y pueda jugar en dos o tres posiciones o un punta, haremos una valoración final

¿Aderllan volverá a jugar y entrenar con el Valencia despu és del día 15?

No sabría decirte, es difícil que juegue, pero no sé si va a entrenar. No hemos hablado de eso

¿Es momento de que Kang In juegue como titular?

El entrenador debe ser responsable. Y creo que poner a Kang In de titular sería un acto de cobardía por mi parte. Está para ayudarnos, pero Kang In no está en este momento para ser el salvador del Valencia

¿Y Coquelin?

Después de estar inactivo podría estar de inicio, pero difícil para 90 minutos

¿Si la decisión con Batshuayi estaba tomada de antes por qué jugó más partidos?

Juega porque así lo creemos, de hecho tuvo opciones de gol. Jugamos cada tres días y valoramos en algunos casos por lesiones y circunstancias

Su creencia en la victoria parece un acto de fe

Siempre estoy convencido, no cambia nada. Antes del Alavés y el Sporting, igual. Cuando venimos de una victoria, también. No veo al equipo tan mal, sólo inconstante y falto de seguridad. No veo que no quieran ganar o que les dé igual. Tengo siempre el convencimiento de que vamos a ganar, veo que pudimos ganar la mayoría de los partidos, pero eso se nos niega por los detalles del acierto, por ejemplo, en Vitoria pasamos del 0-2 al 1-1. No tengo porque pensar que eso se va a eternizar. En casa hemos ganado cinco de los últimos seis partidos oficiales. La afición puede estar enfadada, pero nos apoyará si nos ve ir. Nos cuesta resolver los partidos. La falta de victorias genera una inseguridad, yo creo en la capacidad y la actitud de mis jugadores

Salidas Batshuayi y Racic

Me consta que hay opciones, pero a la vez que no están muy avanzadas... las de Uros un poco más

¿Algún fichaje inminente?

No se prevé a corto plazo la llegada de ningún futbolista

¿Después de las palabras de Mateu Alemany sobre la Copa, cómo anima a la gente a que vaya al estadio a voltear la eliminatoria?

Para mañana le pediría que nos apoye, puede que haya quien crea que no tengo potestad de pedir nada a la afición, pero miro por el interés del Valencia CF, que es estar lo más arriba posible. El interés de todos. Es muy importante ganar, seguro que ganando dos o tres partidos vamos a revertir la situación, sabiendo la dificultad que vamos a tener. El equipo va a querer ganar. Mateu mostró preferencia por la Liga, algo que yo también dije en la previa... hay una opción preferencial que es la Liga

¿Qué le preocupa del Valladolid?

Es el tercer equipo de nuestra liga que más puntos suma fuera, juega un 4-4-2, es un grupo ordenado, con buen contraataque, segundas jugadas, peligrosos en centros laterales, un bloque unido con repliegues rápidos. Costará, pero al final habremos sumado tres puntos. Ellos son constantes, equilibrados y ordenados