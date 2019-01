Kang In puede ser una solución del Valencia CF

Kang In pide paso en LaLiga. El surcoreano demostró en El Molinón que está preparado para tener minutos. Es una de las pocas conclusiones positivas que dejó la derrota contra el Sporting de Gijón. El canterano aprovechó la tercera oportunidad de Marcelino García Toral en la Copa del Rey y presentó su candidatura a ser protagonista el próximo sábado en la final contra el Real Valladolid en Mestalla. Ha llegado la hora de su debut en Primera División después de medio año en dinámica de primer equipo. El Valencia CF de Marcelino ha tocado fondo y el asiático puede ser una solución a la crisis de fútbol y resultados. Algo de luz en el oscuro túnel por el que atraviesa el equipo.

El surcoreano se ha ganado con sus actuaciones en Copa su primera oportunidad en la Liga. Y más en este Valencia falto de confianza y plagada de miedos en el que los jugadores están bloqueados por la situación y en el que no existe espacio para el desparpajo y el atrevimiento. Kang In lo tiene. El canterano atesora la creatividad y la fantasía que le hace falta al juego ofensivo triste y previsible del Valencia de Marcelino. Kang In ha demostrado ser un jugador especial. Diferente a todos. En Gijón volvió a dejar detalles interesantes. Siempre se ofreció, encaró, fue vertical y demostró ser un futbolista que sin espacios siempre da continuidad al juego.

Las tres apariciones de Kang In esta temporada llegaron por banda izquierda, pero es un jugador capacitado para jugar por dentro entre líneas viendo los pases que ahora desgraciadamente nadie ve. Hace fácil lo difícil. Las estadísticas del partido confirman las buenas sensaciones que dejó en el terreno de juego. El '34' del Valencia fue el primero en remates. Tres disparos. Los mismos que los delanteros Rodrigo y Gameiro. Fue el segundo en asistencias (2) solo por detrás de Parejo y el tercero en regates (1) tras Rodrigo y Parejo. Además, fue el futbolista del Valencia que metió más el pie. Hasta cuatro faltas en contra le pitaron. Más que a nadie.

Y es que, además de lo futbolístico, el gran aval de Kang In para dar el salto a LaLiga es su personalidad y su carácter ultracompetitivo. La situación delicada del equipo no le viene grande a pesar de sus 17 años. Hay detalles en el partido que lo demuestran. Protestó al árbitro como si fuera un 'veterano' más y tampoco se arrugó a la hora de gesticular y reclamar a los delanteros que abrieran líneas de pase con sus desmarques. Es un ganador a pesar de su juventud y está hecho de otra pasta. No hay duda. Fútbol, actitud y ahora también, experiencia. El canterano ha acumulado minutos de competición en la Copa -249 en tres partidos- y llama a la puerta de la Liga cada vez con más fuerza. Ha llegado su momento. Por su proyección, por las bajas y sobre todo por la incapacidad de un equipo que comete los mismos errores en bucle desde que arrancó la temporada sin soluciones desde el banquillo. Kang In puede ser una. ¿Por qué no?



Cuatro convocatorias sin jugar

Kang In ha esperado su momento durante toda la temporada ganándose la confianza de Marcelino en los entrenamientos con talento y trabajo. Al margen de sus actuaciones en la Copa -ha sido titular en los tres partidos-, el surcoreano acumula cuatro convocatorias con el primer equipo. Tres de Liga contra el Eibar, Huesca y Alavés y una de Champions frente al Manchester United. Los cuatro partidos los sufrió desde el banquillo. En ninguno de ellos participó. Ahora puede que haya llegado su hora. La sentencia de Marcelino a Batshuayi juega a su favor. el belga ha agotado la paciencia del técnico y Kang In ha ganado un escalón en la rueda de cambio. El sábado está llamado a ser una de las balas ofensivas del entrenador desde el banquillo junto a Gameiro y Ferran Torres. Es su momento.