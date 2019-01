Marcelino no tiene claro el futuro de Aderllan Santos

El Valencia CF tiene claro que no quiere que Aderllan Santos vuelva a vestir la camiseta del club y por ello le ha pedido que busque un nuevo destino de manera definitiva este mismo mercado de enero a sabiendas de que todavía tiene contrato con el club de Mestalla.

Marcelino García Toral fue cuestionado en rueda de prensa sobre el futuro del zaguero más allá del día 15 que en principio era la fecha límite que le ofreció el club para firmar por otro equipo. El asturiano, sorprendentemente, no parece tener nada claro lo que ocurrirá con su jugador: "No sabría decirte, es difícil que juegue, pero no sé si va a entrenar. No hemos hablado de eso".