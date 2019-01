Batshuayi, últimas horas en el Valencia CF

La salida de Batshuayi atraviesa horas decisivas. Mateu Alemany desveló que el delantero belga abandonará pronto el Valencia CF y las negociaciones con el Mónaco han entrado en la fase definitiva. Thierry Henry, actual técnico del club del Principado y ex segundo entrenador de la selección de Bélgica, donde coincidió con el valencianista, se ha lanzado a por Batshuayi y esa es desde hace algunos días la vía más clara para su futuro. Tanto es así que según Radio Monte-Carlo el fichaje por el Mónaco estaría a punto de concretarse y su anuncio oficial se produciría como tarde este lunes.

Henry ha valorado recientemente la posible llegada de Batshuayi al Mónaco en unas declaraciones en las que le abría la puerta al delantero del Valencia CF. "¿Michy? Lo conozco porque estuvimos juntos con la selección belga. Es un jugador que puede ser interesante. Pero no hay nada hecho. Hay que ser pacientes. Creo que es importante que haya jugadores que conozcan la Liga", expresó. El interés del Mónaco, en este caso, sirve como una solución para que el Valencia CF se quite de encima a un jugador que no ha hecho por adaptarse y que ha sido sentenciado por falta de ambición.

El Chelsea ya transmitió al Valencia CF hace algunas semanas que su postura, en todo esto, era muy clara. Los blues se remitían a lo firmado, argumentando que si el delantero no había encajado en Mestalla ese era un problema que implicaba exclusivamente a Batshuayi y al Valencia CF y por lo tanto, consideraban en Stamford Bridge, eran quienes debían deshacer el nudo. Siempre que hubiera un tercer club interesado y respetara los términos del acuerdo los ejecutivos del Chelsea daría luz verde a romper su cesión al Valencia CF. Parece que el interés del Mónaco triunfará y su llegada a Francia será una realidad de forma casi inminente.