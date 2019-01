Despido, Rodrigo, fichajes, afición... esto es lo que responde Marcelino

Marcelino García Toral sigue en la cuerda floja y aunque sigue seguro mínimo hasta el martes (el Valencia CF se la juega en Copa frente al Sporting de Gijón), el técnico lamentó que el equipo no acertara en alguna de las muchas ocasiones erradas frente al Valladolid, algo que le hubiera dotado de un necesario balón de oxígeno.

¿Qué lectura hace del partido?

Hay dinámicas dificiles de explicar, no es la primera vez que tenemos un partido similar a este, ni la segunda, ni la tercera ni la cuarta. Siendo muy superiores al rival, absolutamente superiores, donde el rival nos tira un tiro desde mucha distancia y marca en una genialidad, y tuvimos acciones para ganar con holgura pero los resultados se producen cuando marcas un gol más que el rival. No somos capaces a pesar de la superioridad, de las ocasiones y del dominio del juego. No lo transformamos en victorias. Es un partido más de los tantos que hemos visto. La idea es continuar porque vemos que el equpo va, que el equipo se esfuerza. Quería agradecer el grandísimo comportamiento que la afición tuvo con su equipo, apoyaron en algun momento de dificultad y ese es el camino. Con el apoyo de su público los jugadores jugarán más confiados. Nos vamos frustrados por no transformar el buen juego en victoria.

¿Teme que el no ganar hoy pueda desencadenar su destitución?

No temo eso, nunca estoy pendiente de eso. Mi trabajo consiste en buscar soluciones. Si el club, como he dicho, considera que con el cambio de entrenador se va a modificar la dinámica y se va a pasar a ganar partidos, y considera que soy el único culpable tomará la decisión que tendrá que tomar. Yo la aceptaré, no lo compartiré porque hay circunstancias que se le escapan al entrenador pero no tengo ningún temor. El Valencia CF está por encima de todas las personas que pertenecemos a este gran club.

Parte del entorno hacía cábalas sobre qué podía pasar en función del resultado. ¿Cree que el equipo ha respondido y ha evitado una desconexión que podría acabar en una situación mala para usted?

El análisis de un club debe estar muy por encima de la imagen de un día, de ganar, perder o empatar un partido. Muy por encima. Es una confianza en un cuerpo técnico, en un trabajo, en una idea que se viene manteniendo desde hace 18 meses. He tenido muchas experiencias y palpo que esta plantilla está con su entrenador y con su cuerpo técnico. Nos pueden salir las cosas mejor o peor, tuvimos que haber ganado de goleada al Sporting, pero las ocasiones no las transformamos. Estoy convencido de que esta plantilla está con su cuerpo técnico y su entrenador.

¿Está establecido que Rodrigo tire los penaltis? ¿Cómo ha sucedido?

Hay futbolistas que ensayan penaltis y en este caso Rodrigo en diálogo con Parejo creyeron los dos que era la mejor solución. Lo respeto y le apoyo absolutamente.

Ha dicho que su misión es trabajar en la búsqueda de soluciones. ¿Cómo se soluciona la falta de gol?

Un entrenador trabaja una disposición, un nivel competitivo, que no le hagan ocasiones... Pero la transformación del último pase para convertirlo en definición, en acierto, no depende de él. Creo que es una cuestión mental y de acierto de unos jugadores que son mejores de lo que su rendimiento nos dice enla actual temporada. Tienen que saber afrontar esta situación y todos tenemos que ayudarles. No debemos descargar una situación de gol únicamente en los delanteros pero es evidente que con múltiples llegadas el porcentaje de efectividad es muy escaso en 19 partidos. Es una preocupación que tenemos y un condicionante en el juego que afortunadamente que no se vio y fuimos capaces a pesar de golpes y golpes de no acertar en las ocasiones, incluso a un penalti fallado y un rechace. El equipo está absolutamente vivo pero tenemos un problema evidente que es la falta de efectividad.

Dijo en Gijón que necesitaban jugadores para reforzarse en el ataque. ¿Por qué el día 8 de enero del año pasado, yendo todo bien, había dos fichajes aquí y ahora no?

No es un problema de que no queramos o no podamos. No hemos esperado tanto. Llevamos unas semanas y por supuesto antes de Navidad, con la decisión de que tenemos que modificar la parte de arriba del equipo para darle frescura porque los números así lo dicen. El Valencia CF es un equipo de alta exigencia, si no está aquí un delantero es porque no queremos equivocarnos y porque las opciones de mercado son muy limitadas. Desde ese punto de vista el club, me consta y lo sé, que está trabajando desde hace tiempo para aumentar las posibilidades en la faceta ofensiva. Creo que debemos ser prudentes y sigilosos en algunas situaciones donde hay un trabajo interno y no debemos exteriorizarlo.

¿Si fuera el diector general qué haría para cambiar esta dinámica?

No sé lo que haría si fuera el director general. Debe haber un análisis global, debe haberlo. Debe haber una unión entre plantilla y cuerpo técnico y si hay trabajo, producto de todo ello llegan los resultados. En función de todo eso y en la manera en la que influye el entrenador en esos resultados, tomaría una decisión.

¿Empieza a temer que objetivos se pongan imposibles?

Es complicado llegar a posiciones Champions. Tenemos que hacer una segunda vuelta brutal. Es así. La obviedad no podemos evitarla ni negarla. Es muy difícil el cuarto puesto. Muy complicado. Tenemos que centrar toda la atención en el prartido siguiente. Hemos sumado muy poco. 23 puntos son poquísimos en la primera vuelta. Hemos perdido muy poco pero tenemos once empates y ganamos muy poco. El cómputo general es difícil que salga.

Hoy la grada no ha reprochado nada a nadie al final del partido. ¿Cómo lo ve?

El segundo tiempo contra el Huesca no reprochó, hoy después del penalti el público se volcó con el qupo y eso influyó bastante, muchísimo, en los minutos que tuvimos hasta el final porque los jugadores se vieron alentados por su público. Era mi obligación hacer esa referencia. Es el camino pero entiendo cualquier disposición del públcio en una situación complicada. La unión hace la fuerza pero entiendo que surja la desilusión y que se busquen culpables. Es difícil de decidir. Los jugadores seguro que al igual que yo están agradecidos a la respuesta del público desde que arrancó la temporada.

¿No es momento de reordenar objetivos de temporada?

Está claro. Hay que fijarnos en el siguiente partido, pensar exclusivamente en ganar partidos y lograr victorias. Necesitamos confianza para lograr victorias, también en Europa League. Nos pegan leñazos en la cara, nos abofetean cada día. Ante el Alavés, con dos tiros perdimos. Hoy, un tiro un gol. El Sporting dos tiros, dos goles. Es difícil. Hay que salir de ahí con resultados positivos. Para ser ganadores tenemos que transformar la competitividad en victorias. Eso nos transmite la fluidez y el acierto. En una situación favorable este equpio hubiera acertado en dos o tres ocasiones claras que tuvimos. Hay que insistir para que estos equipos sepan afrontar con atrevimiento y decisión la adversidad. Las palabras hay que revocarlas con hechos. Nosotros nos encontramos en deuda para demostrar.