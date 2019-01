La historia se repite en Mestalla y el Valencia CF es incapaz de ganar

Solo la mala suerte evitó la victoria del Valencia CF. El equipo de Marcelino creó muchas ocasiones claras de gol y hasta falló un penalti, pero no se llevó los tres puntos porque solo metió una y porque Rubén Alcaraz disparó una falta a la escuadra. Increíble pero cierto.

Marcelino arrancó sin Coquelin y con Wass en el centro del campo. El danés hace aguas en el doble pivote porque le falta motor y físico. La primera parte fue del Valencia por dominio y por intenciones aunque no terminó de plasmarlo en ocasiones de gol. Eso sí, fiel a la tradición de lo que va de temporada, las dos que tuvo las fallaron Rodrigo y Cherysev. El primero anticipó para rematar al primer palo un balón que le sirvió el ruso pero no conectó, y el segundo tuvo todo el tiempo del mundo para rematar en el área pequeña tras una buena jugada trenzada por la derecha y con el portero y un defensa prácticamente vencidos. Se emborrachó de balón y cruzó demasiado el disparo.

El Valencia mereció ganar el primer tiempo pero no lo hizo aunque tampoco desarboló a su rival, que esperó atrás y apenas inquietó en ataque las veces que pudo salir. Con lo que estaba en juego y lo que proponía el rival, al Valencia le faltó fluidez ofensiva. De hecho, no disparó ni una sola vez entre los tres palos.

La segunda mitad fue otra cosa. Terminó con empate a uno pero por una de esas injusticias del fútbol que parece instaurada en Mestalla. El Valencia arrolló a su rival desde el principio y bien pronto se encontró con un penalti a favor que extrañamente lo tiró Rodrigo a pesar de que el encargado de esta suerte es Parejo. Y lo falló Rodrigo que a pesar de que pasó la semana entrenando para ello, golpeó flojo y centrado. Y falló también el rechace Santi Mina porque una mano de Masip evitó el gol. El equipo de Marcelino no se vino abajo y siguió buscando el gol y en el 68 volvió a tener otra ocasión de esas que solo se fallan cuando la suerte te da la espalda. Santi Mina, sin portero, no acertó a rematar un balón que Cheryshev no le puso por delante, al contrario, se lo puso atrás.

Poco después llegó el gol. Rodrigo bajó un balón en la frontal, Parejo lo envió a la derecha donde Soler estaba haciendo estragos con la defensa pucelana, le dio el paso atrás a Parejo y el de Coslada, de primeras la empaló adentro. Un golazo. El Valencia se vino un poco atrás con el gol pero el Valladolid tampoco achuchaba demasiado pero una pérdida innecesaria de Parejo obliga a Coquelin a tratar de recuperar un balón aunque lo cierto es que se podría haber ahorrado la falta porque la defensa estaba bien colocada. Alcaraz lanzó una falta a la escuadara y nada pudo hacer Neto. Otro golazo.

Lejos de venirse abajo el Valencia lo siguió intentando en los ocho minutos que quedaban pero fue la historia de siempre. No acertó nunca en la definición. Marcelino tuvo tiempo de hacer debuta a Kang in Lee en la Liga ante el flojo partido de Cheryshev, aunque debió hacer el cambio, y la afición se fue a casa asumiendo la mala suerte que persigue al equipo en su cita con el gol. El Valencia cierra la primera vuelta con 23 puntos y solo cuatro victorias, un bagaje pésimo pero Mestalla, por lo que sea, sigue sin apuntar a Marcelino. Al contrario, la afición estuvo con el equipo y trató de llevarlo hasta la victoria. Es la mejor noticia del partido sin duda.



Ficha técnica:

1 - Valencia: Neto, Piccini, Garay, Paulista, Gayá, Parejo, Wass (Coquelin, m.57), Soler, Cheryshev (Kang In, m.87), Rodrigo y Santi Mina (Gameiro, m.80).

1 - Real Valladolid: Masip, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho, Keko (Antoñito, m.58), Rubén Alcaraz, Anuar (Míchel, m.65), Toni Villa (Duje Cop, m.79), Óscar Plano y Ünal.

Goles: 1-0, m.71: Parejo. 1-1, m.82: Alcaraz.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Parejo y Coquelin y a los visitantes Óscar Plano, Nacho, Ünal, Alcaraz y Calero.

Incidencias: partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mestalla ante 36.912 espectadores.