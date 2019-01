Primeras palabras y récord de Kang In Lee tras su debut en LaLiga

Kang In Lee

El jugador surcoreano Kang In Lee se ha convertido en el extranjero más joven que ha debutado con la camiseta del Valencia, al haber saltado este sábado al terreno de juego en el minuto 86 del encuentro entre su equipo y el Valladolid, disputado en Mestalla, que acabó con empate a un tanto.

Kang In ha tenido esta oportunidad a los 17 años y 327 días y después de haber participado ya en tres encuentros de Copa del Rey con su equipo.

Con este registro, Kang In, que luce el dorsal 34, ha superado a Momo Sissoko, que debutó con 18 años cumplidos en 2003, señalaron fuentes del club valenciano. Kang In Lee ha quemado una nueva etapa en su formación con el Valencia CF tras debutar en LaLiga Santander. Estas fueron sus palabras:

Debut en LaLiga

Muchas gracias, es un orgullo debutar aquí en Mestalla delante de toda la afición que nos ha apoyado en todo el partido. Hemos jugado bien, hemos merecido ganar, no lo hemos conseguido y tenemos que seguir trabajando para ganar el próximo partido.

El equipo ha merecido ganar

Esto es fútbol. El equipo ha hecho un gran trabajo, los jugadores han dado todo y se ha visto desde dentro y desde fuera. Tenemos que dar las gracias a la afición que siempre nos ha apoyado y la victoria llegará. Lo hemos merecido y vamos a por todas contra el Sporting.

Toca remontar en copa, donde ya tuvo protagonismo en El Molinón

Sí, vamos a intentarlo todo para pasar a la siguiente fase. Todos los partidos que he jugado con el equipo son especiales, espero mi oportunidad para darlo todo cuando me toca.

Aficionados con la bandrera de Corea.

He visto porque me ha dicho el segundo míster, les doy las gracias a ellos porque creo que vienen desde Corea a verme. Intentaré salir siempre a dar lo máximo para que la gente disfrute. Uría me ha dicho que disfrute y que dé lo máximo.