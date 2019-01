¿Por qué ha tirado el penalti? Rodrigo responde

El de Rodrigo Moreno ha sido uno de los nombres propios más destacados del encuentro entre el Valencia CF y el Valladolid. El delantero hispano-brasileño ha fallado un penalti en la segunda mitad que pudo haber encaminado la victoria en un partido que finalmente acabó empatando el Valencia CF en Mestalla. El delantero, nada más escuchar el pitido final, se marchó directo a la posición de BeIN Sports a pie de campo para hablar, de motu propio, y pedir perdón a sus compañeros por fallar el disparo desde los once metros.

¿Por dónde empezamos?

Creo que el equipo hizo un gran partido, estuvimos muy sólidos en defensa pero de cara a puerta estamos muy poco finos. Estamos teniendo muy poco acierto en toda la temporada y hoy especialmente. Cuando las cosas van bien hay que hablar y cuando van mal también. Somos un equipo y la responsabilidad es de todos pero pido perdón por desaprovechar el penalti, era una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. En la situación en la que estamos no podía desaprovecharlo, esto es fútbol.

El encargado de tirarlos es Dani Parejo. ¿Ha pedido lanzarlo?

Sí, porque venía entrenando bien esta semana, el gol te da mucha confianza y era la oportunidad idónea para ayudar al equipo en ese momento. No ha podido ser a pesar de que el equipo ha hecho un trabajo fantastico. Si no hubiese desaprovechado esa oportunidad, repito, probablemente hubiéramos salido de aquí con los tres puntos.

Sigue el equipo con dificultades para ver portería, más allá del penalti se han fallado ocasiones muy claras.

En la primera parte tuvimos tres ocasiones bastantes claras, en la segunda también tuvimos algunas. Hay que seguir trabajando bien, de alguna manera todos tenemos parte de responsablildad en esto y la falta de gol es lo que nos está penalizando, es la realidad. En estos úlitmos partidos quitando la segunda parte contra el Sporting quizás, el equipo está jugando muy bien, es sólido en defensa, pero hoy nos ha vuelto a penalizar una jugada aislada a balón parado.

¿Qué parte de responsabilidad tiene Marcelino en el momento del equipo?

El míster está haciendo su trabajo, en ningún momento se está dejando llevar por la situación, está intentando cambiar el rumbo. Los entrenadores al final no pueden hacer milagros, el míster no puede entrar al campo a tirar el penalti por mí, no puede defender las jugadas a balón parado... Está claro que como todos tiene su responsabilidad pero nosotros también.