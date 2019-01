CD Ebro - Valencia Mestalla, en directo

Sigue en directo los comentarios del CD Ebro - Valencia Mestalla:

La previa



El Valencia Mestalla visita al Ebro en un partido crucial para salir del descenso. Los de Miguel Grau, redimidos tras volver a la senda del triunfo ante el filial del Espanyol, llegan al choque con la moral alta y la intención de seguir en la misma línea. El filial valencianista recuperó la sonrisa y el acierto en las áreas la pasada semana y llega en el momento de asestar un golpe certero a un rival directo. El cuadro aragonés está tan solo un punto por encima del Mestalla y la victoria supondría una victoria 'de seis puntos'. Tras romper el gafe, la intención no es otra que mirar hacia arriba y lograr la salvación cuanto antes, las segundas vueltas suelen ser mejores para los filiales por la adaptación de los futbolistas a una categoría tan exigente y ganar sería la mejor confirmación del cambio de tendencia. Para el partido, el cuadro blanquinegro no podrá contar con Carlos Badal –que vio la quinta amarilla ante el Espanyol–, ni con Javi Jiménez, Miki Muñoz y Sito por lesión, además de Kang In, convocado con el primer equipo y Racic que ultima su salida al Tenerife.

El que sí podrá estar será Fernando Román tras cumplir ciclo y muy probablemente Lolo Pla, el nuevo fichaje del conjunto de Grau. Además, Álex Blanco ya ha superado la indisposición que le impidió estar en Barcelona. Con esto, el eje de la defensa estará conformada por Román y Guillem Molina, que estuvo a un nivel excelente en la matinal de Reyes. Por delante, podría repetir el doble pivote formado por Guillamón y Pascu. De hecho, ambos han dado un paso al frente sin Miki ni Racic en el equipo y tendrán que competir por un puesto con el nuevo fichaje, Álex Corredera.



El momento de 'Toro'

En ataque, de momento la eficiente dupla compuesta por Miguel Merentiel y Fran Navarro parece inamovible, sobre todo tras el doblete del de Pinedo la pasada jornada y la asistencia del charrúa.