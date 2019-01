Mensaje del capitán del Valencia CF

Dani Parejo, capitán del Valencia CF, ha querido compartir un mensaje con la afición valencianista en sus RRSS, El centrocampista, que abrazó a Marcelino tras anotar el 1-0 en Mestalla frente al Real Valladolid, afirma que todavía queda tiempo suficiente para arreglar las cosas.



"Me niego a dar por perdida una temporada en enero... Eso no va conmigo ni con el espíritu de este equipo. Hay tiempo y muchas ganas de lograr los objetivos. Aquí no se rinde nadie. Yo creo en este equipo", ha publicado en su cuenta de Twitter.





