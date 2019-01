Horario y dónde ver el Valencia CF-Sporting

El Valencia CF necesitan ganar, al menos por 1-0, al Sporting de Gijón, respectivamente, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey para seguir vivo en la competición. El partido se disputa este martes, a las 21:30 horas, en Mestalla.

El conjunto valencianista encara con un 1-2 adverso de la ida el encuentro y lo hace, además, en una situación bastante más delicada por su mala marcha liguera. La situación de Marcelino García Toral no es fácil para un equipo que está acusando esta campaña la acumulación de competiciones y la falta de gol.

No obstante, para pasar a cuartos tan solo necesita ganar por uno a cero si el Sporting no consigue anotar en Mestalla, pero el Valencia sabe que no puede fiarse lo más mínimo pese a tratarse de un rival de inferior categoría.

El partido podrá verse en directo a través de Bein LaLiga y seguirse en la página web de Superdeporte.es