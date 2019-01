Así está el caso Sergio León y el Valencia CF

¿Se puede querer una cosa y no querarla al mismo tiempo? Pues se puede. El Valencia quiere fichar al delantero Sergio León pero al mismo tiempo no quiere fichar al delantero Sergio León. Tiene toda la pinta de ser una estupidez, pero es que es una realidad. Por partes.

A falta de que se confirme de manera oficial la salida de Michy Batshuayi, el Valencia CF está buscando delantero para sustituirle y lo hace ya casi a la desesperada, no en vano es 15 de enero y solo quedan dos semanas por delante para poder fichar. Y se ha de decir «solo quedan» porque el club de Mestalla tiene decidido reforzar la delantera desde hace meses por lo que el trabajo de campo se viene haciendo desde entonces, pero una cosa es el trabajo de campo y otra la realidad de mercado, que es quien está poniendo al club de Mestalla en una postura complicada.

El Valencia manejaba una lista de delanteros de la que poco a poco van descartandos nombres porque no le alcanza el dinero, así de claro. Por ejemplo, el primer futbolista era Álvaro Morata, pero ficharlo cedido hasta final de temporada cuesta doce millones de euros, una cantidad muy lejos del alcance valencianista. Y no tan exagerado, pero algo similar sucede con el Chicharito, que se va de precio para el Valencia, si bien las cantidades no son tan altas. A ello hay que añadir que el West Ham United, equipo en el que juega el delantero mexicano, quiere traspasar al jugador, pero en estos momentos la entidad de Mestalla no puede ni quiere comprometerse a hacer pagos en el futuro porque es es muy probable que no se clasifique para la Liga de Campeones y eso le obligue a tener que ajustar mucho el prespuesto.

Y es en este contexto en que se explica que el Valencia no quiera fichar a Sergio León pero sí quiera fichar a Sergio León. El actual futbolista del Betis no cuenta para Quique Setién, técnico del conjunto andaluz, y es una de las opciones que ha tenido el Valencia en la lista desde hace semanas pero eso sí, no estaba entre los primeros puestos. Pero sucede que los dirigentes de Mestalla ya comienzan a tener prisa, no en vano de haber tenido otro delantero tal vez se habría sacado algo más que una derrota en Vitoria ante el Alavés o un empate en Mestalla ante el Valladolid, y esto hace que lo que no convencía el pasado mes de diciembre, ahora ya convence más. A ello se añade que la experiencia con Batshuayi también mediatiza el perfil de delantero que se busca y por lo tanto acota el número de posibilidades. En otras palabras, el Valencia no va a fichar un experimiento, y ahí entra Sergio León, conoce la Liga española y es viable en lo econónico porque podría llegar cedido sin opción de compra obligada. El Valencia busca en el mercado algo mejor que Sergio León pero está por ver si lo va a encontrar. Esa es la clave.