"Voy a soñar toda la noche con el punto de inflexión"

Marcelino García Toral se mostró feliz tras el resultado conseguido por el Valencia CF en el estadio de Mestalla frente al Sporting de Gijón. El técnico asturiano es consciente de la importancia que tenía sacar adelante la eliminatoria ante el equipo de Segunda y confía en que esto sirva como "punto de inflexión" para el futuro. Estas son sus palabras:

¿Qué le ha parecido el Sporting?

Sabíamos que nos iba a complicar, tenemos dificultades en la efectividad y teníamos que remontar. El primer tiempo fue muy espeso por nuestra parte. Mucho balón largo, mucha segunda jugada, muchas dificultades. En el segundo tiempo nos rehicimos muy bien, ganamos con una gran segunda parte y pudimos ganar. En el primer partido debía de haberse producido un resultado mejor que el 2-1 adverso. Creo que ha pasado el mejor en el cómputo global.

Mala imagen en el primer tiempo. ¿Qué ha cambiado en el descanso?

En el primer tiempo empezamos bien, generamos dos o tres situaciones de peligro, no fuimos capaces de finalizar, tuvimos algunas pérdidas en situaciones ventajosas. En una fase del partido nos pusimos excesivamente tensos. Eso nos llevó a perder el posicionamineto y a perder dudas. Nos enganchamos un poco al final del pimer tiempo, no hubo ni bronca ni nada. Recordamos aquellos criterios con los que debíamos de jugar y recordar las sensaciones que teníamos que tener. Estos dos tiempos reflejan el sentir de la cabeza de los jugadores. Juegan tensos y precipitados, como se ha visto en la primera mitad, y en el segundo tiempo han sacado la capacidad.

¿Le ha comentado algo Mateu del viaje a Singapur y la reunión con Peter Lim?

No he hablado con él, ni antes ni después del partido.

¿Podría explicar el cambio de Rodrigo al descanso?

Estaba previsto, lo sabían ambos que iban a jugar 45 minutos cada uno.

¿Esta eliminatoria sirve para enganchar jugadores a la causa, especialmente Kang In, Ferran y Gameiro?

Todos podemos dar más cosas a este equipo. Siempre que juega, gana holgadamente es un refuerzo para todos los futbolistas. El hecho de jugar dos partidos buenos en poco tiempo y dos segundos tiempos mejores que los primeros es un gran paso adelante. Ferran y Kang In son dos chicos jóvenes con los que hay que tener mucha paciencia, no encumbrar tras una buena actuación ni pensar que no sirven tras una mala. Hay que ser muy prudentes en los comentarios y apoyarlos entre todos. Siempre que salen al campo este equpio lo da todo. Es un tema mental, de presión que nos ponemos encima producto de unos resultados adversos y eso no nos deja jugar con la tranquilidad y la pausa que debemos.

¿Le ha sorprendido el planteamiento del Sporting?

Somos un equipo de Primera contra un equpo de Segunda, las categorías están para algo. Me sorprendió ver al Sporting con un 5-4-1, no me constaba que jugaran así desde que está José Alberto. Nos fuimos adaptando progresivamente al partido y en alguna situación nos costó. Este equipo a veces no fue paciente a lo largo de la temporada. Pensábamos que estábamos obligados a ganar en los primeros 45 minutos y si no lo hacíamos se nos venía el mundo encima. Esto nos ayuda en gran medida a acentuar la atención sobre algo que creíamos que era muy importante.

¿Le urge cada vez más la llegada de un fichaje en el ataque?

Preveíamos antes de las vacaciones un enero muy duro. Muy duro porque teníamos jugadores muy importantes no disponibles, se fueron integrando primero gabriel, luego Gameiro y luego Coquelin y todavía nos quedan Kondogbia y Guedes. Si pasábamos la Copa, que se nos debía exigir pasarla, nos esperaba un mes muy duro con la decisión definitiva de no contar con Michy estamos escasos. Valoraremos fihcar pero no es fácil. Estamos hablando pero es mucho más importante la calidad que nos dé un salto, que aumente nuestra competitividad de forma clara que la premura.

¿Ha cambiado a Kang In para que la grada le reconociera la actuación de hoy?

Es lo que he dicho, entiendo a la grada. Os dije que me consideraría cobarde si hago actuaciones para la grada y no para el equipo y los futbolistas. Kang In es muy joven, tenemos que ir dándole poco a poco su espacio. Después de este esfuerzo tardará ocho días en recuperar y todo tiene unos pasos, no por intentar agradar o así me aplauden puedo quemar a un chico joven que esperamos que se convierta en realidad. El equipo necesita jugadores de experiencia que sepan dominar estos escenarois de partido.

¿Qué prioriza un delantero que ayude ya al equpo o a medio plazo? ¿Esta semana se ha relacionado al equipo con Sergio León, cuál es su opinión?

Vamos a intentar incorporar un delantero que creamos que aumenta la competitividad y la capacidad del equipo dentro de unos parámetros económicos que yo no domino. No he hablado con Sergio León. Quien diga eso miente. Supongo que será de su entorno. Él no lo puede decir y sus amigos y familiares tampoco porque están mintiendo.

Van a esperar al final del mercado para que pueda lelgar algun delantero

Veremos. Supongo que comprenderéis que en la situación en la que se encuentra el Valencia CF ahora yo priorice la competición a cualquier otra circunstancia. Pablo y Mateu están trabajando par encontrar la mejor opción. Cuando sea viable, decidiremos. No me consta que haya una incorporación cercana ni que estemos esperando al final porque al final se puede fichar a alguien. A día de hoy esa situación no se da.

¿Cómo está la salida de Batshuayi?

No lo sé cómo está. Depende de varias circunstancias, el futbolista, el representante, el Chelsea, el Valencia... Hay bastante movimiento.

¿Considera que puede ser un punto de inflexión?

La respuesta la daremos en los sucesivos partidos. Soy monótono y aburrido. Muy monótono. ¿Qué hemos hecho menos que el alavés para perder el partido? ¿Cuánto hemos hecho nosotros más que el Valladolid para ganar? ¿Cuanto más hicimos para ganar en El Molinón y perdimos 2-1? Hay un dato diferente y es que en los segundos tiempos son continuos y dominadores y creo que para mí es un motivo de satisfacción grande pero hay que confirmarlo con victorias. Ojalá sea un punto de inflexión, voy a soñar hoy con el punto de inflexión toda la noche, pero ojalá se dé. No sé si alguien más que yo lo desea.

Usted dijo que le gustaban más los delanteros que tenía que Chicharito.

No sé nada. Vuelvo a insistir que no me cosnta ninguna negociacion y que esté avanzada. puede haber contactos, seguro que sí con varias opciones porque tienens que valorar varias opciones interesantes pero no hay negociación ni acuerdo con nadie. Me extraña que si hubiera una situación avanzada yo no lo supiera. Resulta incómodo para mí hablar de nombres propios. Es demostrable que no he hablado con Sergio León. La idea es traer algún jugador de ataque. Veremos si somos capaces y si acertamos después.