El Valencia pregunta por Mariano, delantero del Real Madrid

Sigue la búsqueda de delanteros por parte del Valencia CF para este mercado invernal y muchos son los nombres que están o han estado sobre la mesa. Morata, Chicharito o Sergio León, a los que se une el de Mariano, delantero del Real Madrid, según ha informado el programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante.

Álvaro Morata está descartado porque su fichaje es inviable desde el punto de vista económico porque tenerlo cedido media temporada puede costar cerca de doce millones de euros, algo similar sucede con el mexicano Chicharito, con quien el acuerdo es posible pero no con su club, el West Ham, que quiere traspasarlo y el Valencia CF no está dispuesto a comprometerse ahora a hacer pagos futuros. En cuanto a Sergio León, futbolista del Betis, es una opción en la recámara porque encaja desde el punto de vista económico pero no tanto en lo deportivo, por ello se sigue buscando en el mercado.

El Valencia ha preguntado por Mariano, el delantero por el que el Real Madrid pagó el verano pasado 22 millones de euros al Olympique de Lyon, pero la respuesta que ha obtenido es una negativa. En este caso no porque el club de Mestalla no llegue a los términos económicos que requiere la operación, que estaría por ver si llegase el momento, es sencillamente porque el futbolista no está en el mercado. Se trata de un jugdor que gusta mucho a Marcelino pero su fichaje es inviable.