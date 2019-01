"Quien diga que he hablado con Sergio León miente"

"Puede haber contactos, seguro que sí con varias opciones porque tienes que valorar varias opciones interesantes pero no hay negociación ni acuerdo con nadie. Me extraña que si hubiera una situación avanzada yo no lo supiera", con estas palabras de Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, se define la situación del fichaje del delantero que busca el conjunto de Mestalla para sustituir al belga Michy Batshuayi, que en breve saldrá del club de manera oficial camino de Mónaco.

El Valencia CF está buscando en el mercado, "hay contactos" como dice el técnico, pero no negociación. Ha habido contactos con futbolistas como Morata, Chicharito o Sergio León, pero nada más. De hecho, como ha publicado SUPER, la opción de Sergio León gana enteros en la medida en que no fructifica ningún nombre, si bien, al contrario de lo que se ha publicado en Sevilla y de lo que se ha deslizado desde el entorno del Betis, no hay negociaciones ni tampoco Marcelino ha hablado con el futbolista: "Es demostrable que no he hablado con Sergio León. La idea es traer algún jugador de ataque. Veremos si somos capaces y si acertamos después. No he hablado con Sergio León. Quien diga eso miente. Supongo que será de su entorno. Él no lo puede decir y sus amigos y familiares tampoco porque están mintiendo", aseguró Marcelino García Toral en rueda de prensa.