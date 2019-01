El plan para fichar en el Valencia CF está definido

La prioridad en este mercado para el Valencia CF es fichar un delantero que revitalice el ataque después de una primera vuelta muy por debajo de las expectativas. La situación es difícil de explicar y en el club andan en busca de un jugador hecho, con bagaje y a la vez con ambición, de rendimiento inmediato y adaptación sin traumas. Dentro de esos parámetros hay varios nombres sobre la mesa. Longoria, Mateu y Marcelino tienen adelantado el trabajo. De hecho, la versión después de la reunión en Singapur con Peter Lim es «tenemos ya cosas claras» pero están esperando a que se den las condiciones necesarias para avanzar.

El criterio que se está siguiendo lo exteriorizaba Marcelino: «Si pasábamos la Copa, que se nos debía exigir pasarla, nos esperaba un mes muy duro, más con la decisión definitiva de no contar con Michy. Estamos escasos. Valoraremos fichar pero no es fácil. Estamos hablando pero es mucho más importante la calidad que nos permita dar un salto y que aumente nuestra competitividad de forma clara que la premura». Morata convencía pero traerlo medio año venía a costar alrededor de 12 millones de euros al Valencia CF.

El coste es prohibitivo y lo descarta. La vía Mariano, jugador con capacidad demostrada, también es inviable. El jugador no tiene intención de salir del Madrid, el Madrid no tiene la intención de dejarlo salir pero además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, el hecho de haber jugado ya esta temporada partidos oficiales con el Olympique de Lyon y el Real Madrid hace imposible que pueda jugar en un tercer equipo antes del 30 de junio, salvo que los calendarios se crucen, de acuerdo con el reglamento FIFA. En la cúpula del club conocen esta realidad a la perfección y no tiene ninguna opción de jugar en Mestalla.



Dos que sí están en el foco

Sergio León, del Real Betis, está en el mercado y el Valencia CF lo contempla como una opción en la recámara que puede ganar enteros, eso sí, siempre que fallen las opciones que tiene por delante. En lo que respecta al Chicharito, la situación también es compleja. El mexicano gusta mucho al entrenador, así lo manifiesta en privado en su círculo de confianza, pero desde el punto de vista económico es una opeación compleja. El caché del delantero casi es el menor de los problemas. Y es que el West Ham, por un lado, tiene altas pretensiones para sacarlo y de forma paralela aparece otra circunstancia que juega en contra del Valencia CF. El West Ham va a vender a Arnautovic a China y está intentando la contratación de Maxi Gómez, pero el Celta de Vigo tampoco lo pone nada fácil.



Cuando ya parecía hecho

La situación está algo enquistada y es que el actual está siendo el mercado de delanteros. La mitad de LaLiga busca un '9'. Al menos diez equipos de España buscan un goleador en las últimas dos semanas de mercado: Madrid, Betis, Atlético, Sevilla, Barça, Huesca, Athletic, Valladolid, Leganés y Girona. En cuanto comiencen a moverse fichas se presume que se desencadenará un efecto global. En otro orden de cosas, el vicepresidente deportivo del Mónaco explicó que el fichaje de Batshuayi se ha complicado porque el Chelsea ahora se ha descolgado pidiendo un traspaso cuando todo parecía claro. La aparición del Everton, interesado en ficharlo en propiedad, ha propiciado el cambio de parecer de los ejecutivos blue.