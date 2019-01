El Valencia CF si consultó si podía alinear a un canterano en Copa del Rey

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha desvelado que no convocó para el partido de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón a un futbolista canterano porque estaba sancionado. Fue concretamente a Fran Navarro, delantero del Mestalla, que arrastraba una sanción en Copa del Rey de su etapa en el Valencia Juvenil.

Así lo ha explicado Marcelino cuando se le ha preguntado por el caso de alineación indebida del FC Barcelona ante el Levante UD en Copa del Rey:

¿Qué equipo quiere evitar en la Copa y si tiene una situación sobre la alineación indebida del Barça?

"No tengo preferencia y aunque la tuviera basta que la tenga y más esta temporada para que no saliera, no tengo suficientes datos para opinar sobre lo que le ha ocurrido al Barça. Nosotros lo que sí te puedo decir es que queríamos contar con Fran Navarro contra el Sporting pero éste fue expulsado en la Copa del Rey juveniles y nos aconsejaron que no contáramos con él".