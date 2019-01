¿Por qué se derrumbó Rodrigo tras el Celta - Valencia?

Rodrigo Moreno volvió a marcar y gracias a él llegó una victoria importantísima para los de Marcelino frente al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Estas fueron sus palabras tras el choque:

Victoria importante.

Es una victoria sufrida, merecida, en las segundas partes estamos mejor, es verdad que en la primera parte encajamos un balón parado, pero cabe destacar el carácter del equipo para dar la vuelta al partido. No era fácil.

Te has tirado al césped cuando acabó el partido. ¿Qué se te pasó por la cabeza?

Más que nada la victoria, necesitábamos ganar en este arranque de la segunda vuelta, es importante empezar con victoria, cuando acaba el patido y la tensión te derrumbas un poco, pero nada fuera de lo normal.

Has jugado por fuera.

Es historia en el Valencia... pero siempre he dicho que estoy para ayudar, he estado más activo y participativo por fuera, nos estaba faltando profundidad, porque estábamos jugando mucho al pie.

Gameiro buen compañero.

Es un poco la idea, el día del Rayo se la pasé, ese tiene que ser el espíritu siempre, pero más ahora que necesitamos las victorias. Hay que ser más compañeros que nunca. Ha sido una victoria de carácter.

Se empieza con buen pie.

Es un victoria para empezar bien la segunda vuelta, pero es una victoria, el año pasado siempre hablábamos de ir partido a partido, de ir creciendo, este año solo miramos al final, que si la temporada está perdida si no ganamos... ha sido una victoria importante, pero igual que la del Sporting en Copa, hay que seguir creciendo partido a partido.

Salto del equipo de cara al futuro mirando la tabla...

Hace tiempo que no miro la tabla, porque queda una segunda vuelta entera, no hay nada definitivo, es pérdida de tiempo, ahora lo importante es mirar al entrenamiento siguiente y el próximo partido y así es como vamos a crecer.