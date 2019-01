La salvación del Mestalla pasa por el Puchades

La salvación del Valencia Mestalla pasa, entre otras cosas, por recuperar el Antonio Puchades. Los de Miguel Grau juegan en casa por primera vez en este año y quieren cambiar la dinámica como local, conscientes de que puede ser un factor vital para salir del pozo. El partido se presenta como una final, ya que ambos equipos están metidos en la pomada y la necesidad de salir del descenso es total. Apenas dos puntos separan al Teruel y al filial valencianista, que con una victoria podría llegar hasta la décimo tercera posición si los demás resultados acompañan. El filial arrancó la segunda vuelta con una derrota (2-1) contra el Ebro y necesita sumar de tres en tres para escapar de los puestos de abajo.

Los aragoneses, que llegan colistas, vienen de ganar al Atlético Levante y de poner final a una larga racha sin vencer. La previa del choque tiene como dato anecdótico que se enfrentan el peor local del campeonato -el Mestalla con 7 puntos- contra el peor visitante -el Teruel con 5-. El conjunto blanquinegro no podrá contar con jugadores importantes por lesión como Cristian Rivero, Javi Jiménez, Miki Muñoz o Sito. Recupera, no obstante, a Carlos Badal tras cumplir ciclo de amarillas. Además, Kang In Lee ha vuelto a ir convocado con la primera plantilla y Uros Racic ya se encuentra en Tenerife.

En cuanto al once hay varias incógnitas, en defensa, la principal duda está en quién acompañará a Fernando Román en el eje de la zaga, Guillem Molina parte con ventaja y Carlos Badal y el internacional sub-19 Hugo Guillamón se postulan como alternativas para el cuerpo técnico. En el centro del campo, Pascu y Hugo han jugado los últimos dos partidos y la principal amenaza a ese doble pivote es Álex Corredera. El centrocampista, último fichaje del Mestalla hasta final de temporada, llega de Murcia en el mercado de invierno con mucho ritmo y quiere aportar y ayudar a sus compañeros cuanto antes.



Fran Navarro vuelve al once

Por otra parte, Fran Navarro podría volver al once titular después de ser suplente en La Almozara. El de Pinedo estrenó el año con dos goles y quiere prolongar su buen estado de forma. Su socio, salvo sorpresa, será Miguel Merentiel. El otro fichaje, el delantero Lolo Plá, esperaría su turno desde el banquillo, aunque ya es una alternativa más para el frente ofensivo que dirige Miguel Grau.