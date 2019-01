Ferran Torres, el jugador que reactivó al Valencia CF en la segunda mitad, aseguró al acabar el partido que el equipo que remontó para ganar al Celta (1-2) en Balaídos "es el Valencia real". "Este es el Valencia real, el que venimos trabajando en los entrenamientos para mostrarlo, creo que ahora lo estamos consiguiendo". El de Foios, que encadena dos partidos oficiales viendo portería, ha anotado al Celta de Vigo su primer gol en la Liga. "Siempre intento sumar lo máximo, el gol ha servido al final para tres puntos y me siento muy contento".

"Necesitábamos esta victoria. No veníamos en muy buen momento, es importante ganar para sumar e ir hacia arriba", añadió el joven de 18 años. Respecto a las oportunidades que siguen sin convertirse, Ferran indicó: "Lo importante es crearlas, llegar a portería rival. También tenemos que trabajar para que no nos metan goles, pero me quedo con que llegamos y creamos oportunidades".