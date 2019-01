Batshuayi no entrena con el Valencia CF

Michy Batshuayi no se ha ejercitado este domingo junto a sus compañeros en la ciudad deportiva de Paterna. El delantero belga del Valencia CF no ha saltado al césped. La versión de su ausencia por parte del club es que el futbolista tenía permiso para no acudir este domingo a Paterna, aunque no concretan los motivos. A falta de dos semanas para cerrarse el mercado de fichajes y con un pie fuera del club, su ausencia es más que significativa.

El atacante está en el mercado a la espera de conocer su futuro. Se ha quedado fuera de las convocatorias de Marcelino de los últimos partidos del Valencia CF pero, de momento, no hay una salida clara tras los últimos problemas con el Chelsea.