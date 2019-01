Batshuayi está medio fuera y se busca salida a Gameiro

Michy Batshuayi está prácticamente fuera del Valencia CF. Este domingo no apareció para entrenarse con el equipo después de la importantísima victoria en Vigo, oficialmente se ausentó con permiso del club, y todo apunta a que en las próximas horas puede definirse su futuro inmediato. Horas después de la sesión de trabajo a la que no acudió, el futbolista colgaba una imagen en su cuenta de instagram para desmentir la información difundida por un periodista belga según la cual se había desplazado este domingo hasta Mónaco para cerrar su fichaje. Lo hacía sin embargo con una foto en la que aparece sonriendo mientras da buena cuenta de un postre cargadito de chocolate y nata en un restaurante de Bruselas.

[Así celebra Batshuayi su 'despedida' de València]

El Mónaco, efectivamente, es la opción que más gusta al jugador y el club del Principado no tira la toalla. Thierry Henry, tras una dolorosa derrota por 1-5 en la Ligue 1, esperará hasta el final para lograr la cesión del delantero, aunque el Chelsea se niega a un nuevo préstamo y está agotando todas las opciones para el traspaso del belga, dinero con el que pretende cerrar el fichaje de Gonzalo Higuaín. Mientras Batshuayi se ausentaba de la sesión de entrenamiento en Paterna, el argentino era descartado este domingo por el técnico del Milan para el partido de la Serie A ante el Genoa, ante su inminente salida con destino al Chelsea. Dos movimientos que pueden acabar casando con permiso del Everton, el club de la Premier que más interés demuestra para llevarse al delantero belga por el que están pidiendo alrededor de 40 millones de euros de traspaso. Marco Silva, el técnico del Everton al que representa Jorge Mendes, tiene la clave para que el club de Liverpool acabe pagando el traspaso.





Batshuayi y... Gameiro

El Valencia, visto que Marcelino no cuenta con él y lo ha dejado fuera en las tres últimas convocatorias, le va a facilitar en todo lo posible las cosas a Batshuayi para definir su futuro lo antes posible. Así, al no estar en la convocatoria para Vigo, el jugador se marchó a su país el pasado viernes, no se despidió de nadie pero se fue con la idea de no volver. Romper esa cesión es necesario para poder traer al menos otro delantero y, de hecho, el club sigue trabajando también para dar salida a Gameiro, aunque en este caso la situación es distinta, el jugador sigue en dinámica de equipo y está participando en los partidos como uno más. Frente al Celta entró en la última media hora y dio la asistencia en el gol de la victoria anotado por Rodrigo.