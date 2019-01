Ferran Torres revela sus planes de futuro

Ferran Torres se ha reencontrado con su mejor versión y pide protagonismo en el Valencia CF de Marcelino a base de fútbol y goles. El de Foios vuelve a ser el jugador rápido, vertical y decisivo que saltó al primer equipo con 17 años y llamó la atención de todas las secretarías técnicas del fútbol europeo. Tocó fondo contra el Valladolid sin minutos, pero lejos de bajar los brazos ha entonado con rabia su particular «¡Aquí estoy yo!». El internacional sub-19 marcó y asistió en la victoria al Sporting y fue decisivo en la remontada al Celta con el golazo del empate en Balaídos. Es su semana fantástica. Ha recuperado la confianza perdida, ha disipado cualquier duda sobre su potencial y, como él dice, está demostrando «el Ferran que de verdad soy».

SUPER tuvo la posibilidad de hablar con el futbolista al final del partido en Balaídos. El extremo rebosaba felicidad. Por la victoria, por el gol salvador y porque después de muchas semanas de bloqueo mental vuelve a ser el Ferran de siempre. Descarado, vertiginoso, atrevido y determinante. «Los jugadores tienen rachas buenas y malas, yo venía de una racha un poco floja, ahora estoy demostrando el Ferran que de verdad soy. Ha sido una semana redonda para mí, pero sobre todo para el equipo por conseguir dos victorias», decía con humildad.

Su golazo al palo largo de Rubén Blanco abrió el camino de la remontada y entró a la historia del club. Ferran -18 años y 324 días- se convirtió en el goleador más joven de esta Liga y el tercero de la historia del Valencia en Primera solo por detrás de Juan Mena -17 años y 36 días en 1941- y Fernando Gómez -18 años y 195 días-. «Cada gol es soñado, me alegro mucho por haber ayudado al equipo para conseguir el empate y luego la victoria con el gol de mi compañero Rodrigo. «Es mi primer gol en la Liga, vengo de marcar otro, es un poco que no me lo creo, pero al final trabajo para tener la recompensa y ayudar al equipo».

Sus dos últimas actuaciones han contado con el reconocimiento de Marcelino y de todos los jugadores que el sábado no perdieron la oportunidad para darle un abrazo conscientes de lo mal que lo ha pasado. Lo ven entrenar, comprueban diariamente su esfuerzo y se alegran de que por fin su trabajo tenga recompensa. «Los compañeros se alegran de que un chico tan joven marque un gol, pero de lo que más alegre estamos es de haber conseguido la victoria», insistía en clave equipo.

El canterano ha dado un paso adelante en su momento más delicado. Justo cuando las cosas peor pintaban para él a nivel individual y cuando sobrevolaba la posibilidad de una cesión. ¿Se planteó salir alguna vez? Ferran deja claras sus prioridades. «Eso son temas del club, temas contractuales, yo siempre que el Valencia CF me quiera estoy dispuesto a quedarme aquí».



Otra oportunidad en Getafe

Ferran quiere triunfar en el Valencia. Es ambicioso. Siempre lo ha sido. Para eso sabe que tendrá que mantener su nivel y seguir aprovechando sus oportunidades. Mañana se le presenta otra. El equipo se enfrenta al Getafe en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y el de Foios está llamado a ser titular en banda derecha en el Coliseum. Contra el Sporting fue decisivo en una segunda parte «extraordinaria», en palabras de Marcelino, y quiere volver a serlo contra los azulones. Ilusión no le falta. «Ahora llega una semana nueva y hay que preparar la Copa contra el Getafe. Nosotros vamos partido a partido, la Copa es un trofeo ilusionante y nos gustaría llevar hasta el máximo posible, es un título que nos vemos capaces de ganar. Creo en el trabajo, nosotros estamos muy unidos, estamos trabajando y hemos conseguido darle la vuelta a esto». El Valencia CF y Ferran Torres han pegado el cambio al mismo tiempo y quieren seguir creciendo de la mano.