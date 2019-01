"El Getafe juega al borde del reglamento"

Marcelino García Toral no ha podido ser más claro en la rueda de prensa antes dle partido de ida de la eliminatoria de Copa del Rey entre Valencia CF y Getafe. El técnico dse ha referido abiertamente a la batalla que espera contra los azulones, ha anunciado cambios y ha dejado la puerta abierta a un cambio de sistema al no poder contar con Francis Coquelin.

Además, ha explicado que no le incomoda que el fichaje del delantero se esté demorando. Por último, ha señalado que detecta que en el VAR "hay situaciones en las que no se mide igual". Esta es la rueda de prensa completa del asturiano:

¿Vistos los precedentes contra el Getafe cree que va a ser una eliminatoria muy igualada?

Sí, vemos una eliminatoria muy igualada, el Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza los recursos ofensivos y está haciendo una gran temporada. Se presentan dos partidos muy igualados y un resultado incierto de la eliminatoria.

¿Ahora que está a dos pasos de una final ha variado la perspectiva que tiene usted de la competición?

Vuelvo a incidir en lo que ya he manfiestado en la eliminatoria contra el Sporting. El hecho de que el club estabelezca como prioritario LaLiga no quiere decir que no tengamos el afán de ganar los partidos, si así hubiera sido hubiéramos jugado de otra forma ante el Sporting y nos hubiéramos dejado ir en la vuelta. Ese no es el camino a seguir, sabemos que tenemos un partido contra el Villarreal muy importante y queremos pasar la eliminatoria, pero con la situación que tenemos en LaLiga, con lesiones de jugadores importantes, tenemos que hacer cambios, dosificar los esfuerzos y hacer partícipes a otros jugadores.

¿Se plantea recuperar el sistema 3-5-2 sin Coquelin?

Veremos, si lo hacemos de principio, si puede darse la circunstancia a lo largo del partido o si persistimos en el 4-4-2, que es el sistema habitual y en el que los jugadores dominan más los automatismos. Sabemos cómo juega el Getafe, valoramos el partido que hicimos allí en LaLiga y vamos a intentar ser un equipo competitivo para lograr un resutado que nos favorezca, aunque seguro que no va a quedar decidida la eliminatoria.

Batshuayi tenía permiso del club. Más allá de la foto que publicó comiéndose un postre de chocolate... ¿El hecho de que siga aquí mientras el equipo está entrenando es una situación que le incomoda?

Estoy absolutamente convencido de que no va a generar ninguna grieta en el vestuario, todos conocemos su situación y la conoce una parte amplia del mundo. Con la cantidad de situaciones que a mí me priorizan en la cabeza no voy a estar pendiente de lo que come de postre un jugador porque entraría en fase de locura. No va a generar ninguna grieta, el jugador gozaba de un permiso de club, creemos que el Chelsea tiene que ver algo en todo esto y por eso no se ha resuelto la situación todavía pero confiamos en que se resuelva antes del final del mercado.

¿Le da usted la orden a los jugadores de que no protesten?

Siempre le damos a los futbolistas la idea y perseveramos en ella que lo improtante es el juego, no el árbitro. Tenemos que estar pendientes de otras acciones que no dominamos nosotros. Hay que estar concentrados, sabemos que cada disputa, cada duelo, nos va a generar disputas, nos va a incomodar... El Getafe hace un fútbol muy directo, va a la segunda jugada y con mucho ímpetu nos obliga a contrarrestar su juego, no perdernos en protestas o acciones que no tienen solución a nuestro alcance. Sabemos que el partido va a ser de ritmo alto, de dificultad porque cada uno de los nuestros tendrá un rival cerca.

¿Mañana van a jugar jugadores poco habituales o recuperará a los más habituales?

Tenemos que hacer cambios como dije anteriormente, valoraremos la situación. Si son jugadores del Valencia CF están para jugar contra el Sporting, contra el Getafe y contra cualquier rival. Esto es un trabajo de once futbolsitas contra once, la implicación colectiva tiene una repercusión muy grande en el juego y en el resultado. El duelo es trascendente, es determinante y tenemos que respaldarnos todos.

En Brasil dan por fichado a Nathan.

A este futbolista no lo conozco de nada, no tengo tiempo para tanto, me gustaría tener un dominio más amplio del mercado pero si abarco mucho aprieto poco.

¿Se impacienta porque no llega el delantero?

No me incomoda, sabéis que lo improtante es que venga el jugador que creemos que nos pueda ayudar y no cuando venga. En este sentido si podemos incorporar a un futbolsita de ataque lo haremos y si no, intentaremos optimizar el rendimiento. Lo importante es que los jugadores que tenemos rindan a un rgan nivel.

¿Por circunstancias como la foto de Batshuayi comiéndose el postre de chocolate es por lo que ha decidido que no le vale?

A nosotros lo que nos ha movido a tomar la decisión es su rendimiento en el campo, soy bastante corto y no muy inteligente, pienso que los hábitos conducen al rendimiento. Si tienes hábitos responsables es más fácil que te salgan bien, si eres difuso puede que sea más complicado pero es una cusetión personal, de cabezonería. Siempre he hecho valoraciones deportivas, única y exclusivamente de rendimiento. Intentamos aconsejar y perseverar en el consejo para ayudarles a lograr el máximo rendimiento pero nunca imponer ni nada por el estilo. Un jugador del Valencia CF debe saber cuáles son los hábitos adecuados en su vida privada pero no voy a colocar de titular o de suplente a un jugador en función de lo que coma, de si tiene novia o compañera o si sale de fiesta. En la vida hay tiempo para todo, si dividimos bien el tiempo podemos disfrutar y ejercer nuestra profesión con responsabilidad.

¿El club tiene delimitado el perfil o los nombres de mercado para reforzar la delantera?

Seguimos en la idea, nuestra primera reflexión es intentar incorporar a un delantero, si no encontramos o surge aquello que consideramos bueno podemos ir a por otro futbolista.

Venimos de una jornada en al que el VAR no deja contentos a todos los equipos. ¿El gol de Suárez es falta o gol?

Qué importa... No importa mucho lo que sea para mí. Yo he visto este fin de semana situaciones en las que no se mide igual. He visto goles, uno en concreto, que en una situación muy similar en un partido nuestro contra el Girona ni se revisó. En cuanto a lo de Luis Suárez caben muchas interpretaciones pero creo que la forma de obrar es la correcta, dar un protagonismo grande al árbitro.

El equipo más unido que nunca para dar la vuelta a la situación.

Este equipo está igual de unido que siempre, yo siempre dije que no percibía división, percibía armonía actitud... Ahora se escenifica todo eso. Ahora, como entonces, hay buena relación con el cuerpo técnico, unión... Yo tengo la misma sensación que antes, yo le argadezco a los futbolistas el comprotamiento que están teniendo, antes en el trabajo y ahora porque lo demuestran públicamente. No cabe duda que para une entrenador el verse respaldado por los jugadores es lo mejor que puede tener.

¿Por qué dice que que el Getafe juega al borde del reglamento?

Reflejo mi opinón, no quiero condicionear a los árbitros, nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar. Es así, jugamos contra el equipo hace poco y vi que era el que más faltas hacía del campeonato. Juegan con sus argumentos, a parte de hacer faltas hacen un juego que les está dando un gran resultado. Solo han encajado 16 goles, son el segundo equpio menos goleado y están logrando un gran rendimiento... Nos sacan cinco puntos a nosotros y están haciendo las cosas francamente bien.

¿Cuánto les queda a Kondogbia, Guedes y Coquelin?

Coquelin hará mañana una prueba, queremos ser optimistas y pensar que estará disponible para el sábado, pensamos que así será. Kondogbia irá ingresando al trabajo con el grupo de forma progresiva, le queda poco. Guedes aumenta la intensidad y el volumen de los entrenamientos, el miércoles hará una visita al médico que lo operó y a partir de ahí veremos. Creo que Kondogbia y Guedes van por delante de los plazos.

Ha dicho Bordalás de que no piensa en la final. ¿En su caso es inevitable en un año tan importane para el Valencia CF piense en la final?

Nunca sabes lo que puede suceder, la temporada pasada llegamos a semifinales y luego llega el Barça y nos eliminó. En campeonatos cortos como este dependes del rendimiento que ofrezcas tú y luego tener suerte en las eliminatorias y los sorteos. Ahora sin el Atleti hay un gran rival menos, sabemos que en España hay tres grandes favoritos y en funciónd e los sorteos o de las prioridades que establezcan son más o menos favoritos. La única forma de llegar a la final es eliminando al Getafe.