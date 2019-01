Getafe - Valencia: ¿quién dijo de tirar la Copa?

A dos partidos de una semifinal de Copa o lo que es lo mismo, a cuatro de una final. Ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, o lo que también es lo mismo, una bonita oportunidad para ratificar la mejoría del equipo en los últimos encuentros y para que el aficionado valencianista se deje llevar por un instante y sueñe o se ilusione con lo que quiera ilusionarse, que bien merecido lo tiene habida cuenta de cómo va transcurriendo la temporada del Centenario.

Porque hoy en día es el aficionado el único que tiene derecho a mirar al futuro con cierto optimismo, muy moderado si se quiere, pero optimismo al fin y al cabo, el equipo, los futbolistas y el entrenador, no pueden pensar más allá del siguiente encuentro, todo lo que no sea eso ha de ser considerado una irresponsabilidad porque con los números en la mano, el Valencia CF de Marcelino no puede ser considerado un equipo fiable. Y enfrente tiene a uno de los equipos más fiables y reconocibles de la primera división, el Getafe de Pepe Bordalás. Un modesto que trabaja como el que más y con la mochila de la confianza tan llena, que desafía a cualquiera hasta el punto que a pesar de las diferencias económicas e históricas que hay entre ambos clubes, nadie con un mínimo conocimiento del campeonato español puede asegurar categóricamente que el Valencia CF de Marcelino es el favorito en la eliminatoria.

La prioridad del Valencia es la Liga que ya lo dejó bien claro su director general Mateu Alemany la última vez que habló en público, pero eso es una cosa y otra tirar la Copa, dicho por el propio Marcelino: «El hecho de que el club establezca como prioritaria LaLiga no quiere decir que no tengamos el afán de ganar los partidos, si así hubiera sido hubiéramos jugado de otra forma ante el Sporting y nos hubiéramos dejado ir en la vuelta. Ese no es el camino a seguir, sabemos que tenemos un partido contra el Villarreal muy importante y queremos pasar la eliminatoria, pero con la situación que tenemos en LaLiga, con lesiones de jugadores importantes, tenemos que hacer cambios, dosificar los esfuerzos y hacer partícipes a otros jugadores».

Total, que el entrenador hará cambios porque «si son jugadores del Valencia CF están para jugar contra el Sporting, contra el Getafe y contra cualquier rival. Esto es un trabajo de once futbolistas contra once, la implicación colectiva tiene una repercusión muy grande en el juego y en el resultado. El duelo es trascendente, es determinante y tenemos que respaldarnos todos».

En cuanto al posible once hay que tener en cuenta además de la intención de hacer cambios, un par de circunstancias como la lesión de Coquelin, que es baja pero estará el sábado ante el Villarreal, y que para ese partido está sancionado Paulista por lo que apunta a titular hoy. Sin Coquelin el centro del campo podría estar formado por Dani Parejo y Carlos Soler, y esto dejaría abierta las puertas de la titularidad en la banda derecha a Ferran. El canterano está dando lo mejor de sí y ha sido el gran protagonista en los dos últimos partidos del equipo. Ante el Sporting dio una asistencia y marcó un bonito gol y lo más importante, hizo el tanto del empate a uno ante el Celta de Vigo. Un gol de excelente factura que permitió que el equipo se sacudiera los nervios de encima y fuera a por el partido sin miedo. En la banda izquierda todo apunta a que el coreano Kang in Lee será titular en detrimento del ruso Cheryshev, muy desafortunado en Vigo, y en el ataque el francés Gameiro se ha ganado la continuidad. Fue titular en Copa la semana pasada y protagonista del gol de Rodrigo que le dio los tres puntos al Valencia en Balaídos. El francés está en su mejor momento desde que llegó al conjunto de Mestalla y se presenta ante Marcelino como un futbolista que suma y aporta soluciones. El club dio la lista oficial a última hora de ayer y en ella no hay sorpresas, Batshuayi se queda fuera por decisión técnica y Coquelin, Guedes y Kondogiba por lesión.