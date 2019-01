El Valencia CF enfría la Copa

Si el Valencia no salió con un mejor resultado del Coliseum no fue esta vez por las ocasiones que falló ante la portería rival, porque apenas disparó entre los tres palos en todo el partido. Al contrario, si no se marchó peor parado es por las intervenciones de Jaume y la falta de eficacia del Getafe, que especialmente en botas de Ángel Rodríguez tuvo sus opciones para desequilibrar el choque en la primera mitad y cobrar una ventaja más definitiva para Mestalla. Al final, el que acertó fue un Jorge Molina en estado de gracia que dio a su equipo una ventaja mínima pero que complica mucho las cosas al Valencia CF de cara a la vuelta.

El partido no se calentó hasta pasado el minuto 20, cuando Kang In Lee dejaba su sello de clase en el Coliseum culminando con un buen regate y disparo una buena jugada de ataque del Valencia. La pelota se iba ligeramente por encima del larguero, pero Damián Suárez ya estaba avisado de lo que se le podía venir encima. Avisaba así el equipo de Marcelino, dominador en este inicio de partido en el que el Getafe prácticamente no proponía nada. Esta acabaría siendo prácticamente la mejor ocasión, si no la única, en los 90 minutos.

Aunque los de Bordalás no tardaron en obligar al Valencia a salir de esa zona de confort en la que vivía instalado, y en un centro desde una posición próxima al banderín de córner Pedro obligaba a intervenir por primera vez a Jaume con un remate de cabeza que el meta sacó no sin algún apuro. Le cogió el gusto al partido el conjunto azulón, que definitivamente ganaba terreno y área con más claridad. Tanto que, ya en el 40, Jaume tenía que volver a salvar el empate a cero con una buena mano a disparo una vez más de Ángel, sin duda el único hombre capaz de generar desequilibrio. Se encontró sin embargo con el de Almenara, que le sacó un duro disparo junto al poste y minutos después puso la mano para desviar otro raso y ajustado al palo.

Terminaba la primera mitad el Valencia con peores sensaciones que cuando comenzó el partido, pasando apuros. Aunque el descanso vendría a frenar ese ímpetu local, el conjunto valencianista ya no volvió a ser el de la primera media hora, no encontró su fútbol, no entró por las bandas y se empequeñeció ante un equipo que sí ponía más leña en el fuego para llevarse el partido. Ninguna incidencia tuvo la entrada de Rodrigo por Mina, simple rotación calculada, ni la de Piccini por Vezo en el lateral ni mucho menos la de Cheryshev por Gameiro.

Sí la tuvo, en cambio, la de Jorge Molina, la importancia de un goleador en racha. Fue ingresar en el terreno de juego y bajar una pelota en el área para fusilar a Jaume y poner en evidencia a la defensa. Un gol que tensa mucho la cuerda para Mestalla, donde el Valencia necesitará al menos dos goles y que no marque el rival para darle la vuelta y estar en semifinales.



Ficha técnica:

1 - Getafe: Chichizola; Damián Suárez, Djené, Bruno, Antunes (Foulquier, m.57); Portillo (Cristóforo, m.82), Arambarri, Maksimovic, Antunes; Ángel (Jorge Molina, m.69) y Mata.

0 - Valencia: Domenech; Rúben Vezo (Piccini, m.64), Paulista, Diakhaby, Lato; Ferran, Wass, Parejo, Kang In; Gameiro (Cheryshev, m.67) y Santi Mina (Rodrigo, m.46).

Gol: 1-0: M.77 Jorge Molina.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Bruno (58), Arambarri (57), Mata (68), del Getafe; y a Vezo (54), Wass (64), Domenech (68), Cheryshev (73), Lato (89) del Valencia.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid), ante 7.021 espectadores.