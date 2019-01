Así fue la agresión de Damián Suárez a Kang In Lee

Damián Suárez debió ser expulsado tras una clara agresión cometida sobre Kang In Lee durante el Getafe CF - Valencia CF copero de este martes. El lateral azulón, que fue superado durante el partido por el surcoreano, decidió aprovechar que el árbitro no miraba, para pisar con contundencia al valencianista con un pie y tratar de golpearle también con la rodilla. Estas imágenes tan claras como lamentables no fueron revisadas por el VAR, que sin duda hubiera tenido que avisar a Gil Manzano para que expulsara con roja directa.