Marcelino y el récord con Aderllan Santos

El Valencia CF no sabe qué hacer con Aderllan Santos. Bueno, sí sabe que no lo quiere ni en pintura y por ello le busca equipo desesperadamente. Sin ir más lejos, el director general del club de Mestalla, Mateu Alemany, ha estado reunido recientemente con el futbolista y con su representante para buscar una solución, ya que el central brasileño tiene contrato en vigor con la entidad de Mestalla hasta junio de 2020, es decir, le queda esta temporada y la siguiente.

El deambular del futbolista desde que fue descartado por Marcelino es una buena manera de calibrar su nivel. No le daba para un Valencia CF que terminó por competir para no meterse en los puestos de descenso, por lo que pensar que tenga sitio en este, que al menos intentar mirar a Europa y tiene futbolistas como Garay, Paulista o Diakhaby, es ciencia ficción. Valga su salida de Club Esporte Vitoria, donde estaba cedido hasta hace unas semanas para definir al futbolista: el día en que el Vitoria perdió la categoría de manera matemática fue contra el Cruzeiro, Aderllan cometió un penalti y fue el autor de un gol en propia en puerta. Aquello fue el 25 de noviembre de 2018, el antepenúltimo partido de Liga. El último ya no lo jugó, le dieron vacaciones anticipadas. En otras palabras, lo devolvieron. Desde entonces no ha vuelto a jugar porque estaba cedido en el Vitoria por el Sao Paulo, uno de los grandes del fútbol brasileño donde apenas jugó, donde a su vez estaba cedido por el Valencia en una especie de juego infantil por ver a quién le explota en las manos el globo que cada vez se hace más grande. Y le explotó al Valencia que por algo es el propietario del jugador.

Le explotó porque en el verano de 2015 siendo Nuno Espirito Santo entrenador y director deportivo del Valencia CF, el club de Mestalla pagó algo más de nueve millones de euros por él y le hizo un contrato de cinco años. Junto a Abdennour, eran los encargados de hacer olvidar a Otamendi... Parece un chiste digno de un monólogo de Leo Harlem, pero es la realidad. Ahora el círculo amenaza con cerrarse de manera también cómica por uno de esos caprichos que tiene el destino. El Rio Ave de la liga portuguesa puede ser el nuevo destino de Aderllan. El equipo del que el Valencia CF fichó a Nuno le brinda la oportunidad de volver a demostrar que es válido para el fútbol europeo. En cuanto a Marcelino, de su trayectoria como entrenador, se llevará el récord de ser el técnico que más veces ha descartado a Aderllan Santos. No lo quiso para el Villarreal el verano de 2015 por la mitad de lo que pagó el Valencia, no lo quiso en verano de 2017 cuando llegó al Valencia y Santos estaba en la plantilla, y tampoco lo ha querido en enero de 2019. Todo un récord.