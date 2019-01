"Otamendi no es feliz en el Manchester City"

Nicolás Otamendi, uno de los mejores centrales del mundo, no está contando para Pep Guardiola todo lo que le gustaría esta temporada y el propio técnico español así lo ha confirmado.

"Otamendi no es feliz. No tengo respuesta. Cuando juega es feliz y cuando no juega no está contento. Pero no sólo es él, es todo el mundo y sólo sé que debo ser honesto conmigo mismo y con ellos", declaró el preparador del Manchester City.

En cierto tono paternalista y siendo consciente de los pocos minutos disputados en el campeonato liguero por el exvalencianista (690'): "Puedo entender a Otamendi queriendo jugar más, pero sé que podemos contar con él en cualquier momento y en cualquier situación porque es un profesional increíble y siempre está listo. Estoy encantado con él".