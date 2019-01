De Paul se marchó por tres millones y el Inter lo puede comprar por 30

El Udinese va a traspasar a Rodrigo De Paul por una cantidad próxima a los 30 kilos. La operación está caliente. El club friuliano lo fichó del Valencia CF por tres millones de euros en 2016. Según distintos medios italianos, el Inter de Milán está a un paso de cerrar el acuerdo. El atacante seguirá cedido hasta junio en Udine y después dará el gran salto para defender la camiseta de una institución gigante. El argentino, que el verano pasado ya estuvo en el radar de muchos equipos importantes, se ha consolidado como una de las figuras del Udinese y esta temporada ha terminado de explotar con seis goles y tres asistencias. Ya es su mejor concurso realizador en Serie A y necesita cuatro pases definitivos para igualar las siete asistencias 2017/18.

El rendimiento –notable– de De Paul ha dejado de ser noticia. Lionel Scaloni le convirtió en internacional con Argentina en octubre y su llegada al Inter se considera un paso lógico. La operación está perfilada: Ivan Perisic pasa al Atlético o al Manchester United y el exvalencianista es su recambio. Independientemente del destino del croata, la apuesta por Rodri está hecha.

Más efectivo, menos efectista

De Paul concentra casi todo el fútbol de ataque de Udinese. Destaca como generador de ocasiones en casi todos los apartados. Si continúa hasta verano es para garantizar la permanencia de los friulianos. El zurdo ha superado todas las turbulencias posibles y su irregularidad inicial. Siete entrenadores ha tenido. No ha sido todo de color rosa, también sufrió el banquillo y tuvo que evolucionar en busca de la versión más efectiva y menos efectista que reclama el Calcio. Ahora juega de todo, en posiciones de ataque –banda izquierda, mediapunta en distintos sistemas, segundo delantero– y con 24 años está en un momento fantástico de madurez.

Sin confianza, sin tiempo

Apuesta de Rufete, Ayala le conocía pefecto de Racing y era consciente de su potencial. El que está demostrando ahora. Casi cinco millones invirtió el Valencia. Nuno Espírito Santo nunca le encontró la posición y no demostró interés por invertir en hacerlo futbolista. Tenía 20 años. No le valía para jugar por fuera y por dentró estaba André Gomes. La expulsión y la sanción de cuatro partidos en el Pizjuán le cortó el paso. Falto perspectiva, intuición, paciencia y confianza. De Paul terminó sufriendo en el Valencia, incluso se marchó cedido a Racing para recuperar la autoestima. Amigo inseparable de Nico Otamendi, el tiempo ha demostrado que quienes confiaron en él no se equivocaron tanto con De Paul.