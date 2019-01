El Valencia CF y la encrucijada para fichar a Denis Suárez

¿Fichará el Valencia CF un jugador de banda en el mercado invernal? Fue la pregunta directa a Marcelino García Toral en SUPER el pasado mes de diciembre. Y esta su respuesta: "Creo que no. Hay que tener en cuenta la evolución de Guedes, pero es posible que quizás haya algún movimiento". Queda claro que el asturiano no quería decir que sí abiertamente, pero tampoco quería mentir y dijo en la misma frase una cosa y la contraria.

¿Y cómo se traduce eso a la realidad? Pues que el Valencia CF quiere fichar un jugador de banda pero la prioridad es un delantero, y que el elegido para la banda es Denis Suárez, pero que hay que esperar a los días finales de mercado para ver si finalmente ha fichado por un equipo de Premier League, concretamente el Arsenal, y si no es así, calibrar las opciones que tiene en ese momento el conjunto de Mestalla para hacerse con la cesión.

Y si el Valencia quiere un jugador de banda y el elegido es Denis Suárez, al que ya conoce Marcelino, ¿por qué no entró en la operación Murillo? Cuestión de prioridades y sobre todo, cuestión económica. Primero porque el Valencia CF lo primero que quiere fichar es un delantero, que a día de hoy todavía no tiene, y segundo porque el beneficio económico de la operación Murillo se ha de invertir, por lo tanto, en un delantero. El Barça paga 1,6 millones de euros por la cesión del central colombiano a lo que se suma la ficha de media temporada que se ahorra el Valencia CF. El club de Mestalla necesita ese dinero, no le convenía cambiar a Murillo por Denis porque su estrategia era y sigue siendo esperar a la semana final y ver si puede haber "algún movimiento", como dice el propio Marcelino.



Y aunque sigue siendo difícil, lo cierto es que se acerca la última semana del mes de enero, los últimos días del cierre de mercado, y Denis Suárez sigue en el FC Barcelona. Eso sí, la situación del centrocampista gallego es complicada. De hecho, según informa la Cadena Ser en la Ciudad Condal, el FC Barcelona hasta se está planteando apartar al futbolista como medida de presión para que acepte las ofertas que tiene por él y que más le interesan. El caso está así. Betis y Sevilla quieren a Denis y hasta ofrecen dinero por él, se habla incluso de ofertas de veinte millones de euros, pero Denis prefiere jugar en la Premier League, que es la información que siempre ha tenido el Valencia CF.

En otras palabras, que si sigue en España y no es en el Barça, el jugador prefiere el Valencia CF porque ya conoce a Marcelino de su etapa en el Villarreal. De hecho, es el entrenador que mejor rendimiento le ha sacado. La otra opción que tiene Denis es ir al Arsenal de Unai Emery en calidad de cedido, algo que el FC Barcelona sí está dispuesto a aceptar, pero con dos condiciones, una que el Arsenal pague dos millones de euros por la cesión, y otra que Denis amplíe su contrato con la entidad azulgrana porque termina en 2020.

El Barça quiere, o vender al futbolista y sacarle dinero ahora, o si lo cede, mantener el control sobre él, ya que si se va cedido hasta junio de 2019 y no le amplía el contrato, en solo seis meses, es decir, en enero de 2020, podrá firmar gratis por cualquier equipo. Y lo que quiere Denis es macharse al Arsenal cedido pero no ampliar su contrato, y en caso de ampliarlo, reclama una ostensible mejora de la ficha. Por ello el Barça amenaza con apartarlo del equipo o mejor dicho, amenaza con dejarlo fuera de todas las convocatorias. Hasta ahora, ha participado solo en ocho partidos con 257 minutos, ha marcado dos goles y dado una asistencia.

Llegados a este punto, la pregunta es... ¿qué pinta el Valencia CF en todo esto? Muy fácil, de momento el jugador no tiene claro su futuro y eso le beneficia, porque mientras Denis siga en el Barça tiene opciones de hacerse ocn él a última hora. Los planes del conjunto de Mestalla eran precisamente llegar a los días finales de mercado y presentarse ante el jugador y el propio Barça como una posible solución. Eso sí, si se diera la posibilidad, el conjunto de Mestalla podría encontrarse con el mismo problema que el Arsenal, que si se va cedido el Barça quiere ampliarle una temporada más el contrato. Sea como sea, el futuro de Denis está por decidir y el Valencia CF sigue muy pendiente y esperando al acecho.