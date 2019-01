Gameiro, fuera de la convocatoria

Una de las grandes incógnitas para la lista de convocados que tiene que dar de manera oficial el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, es saber si estará en ella el delantero Kevin Gameiro.

El Valencia se enfrenta este sábado al Villarreal CF en Mestalla pero el futbolista francés ha sido duda hasta hoy por una fuerte entrada que recibió por parte del jugador del Getafe, Mauro Arambarri, el pasado martes en el partido de Copa de Rey disputado en El Coliseum de Getafe.

Gameiro abandonó el estadio lesionado y llegó a València ayudado por unas muletas para andar, si bien al día siguiente estaba mejor y todo parecía ser un golpe. Ahora, según ha podido saber SUPER, el Valencia CF ha decidido que el jugador galo no entre en la lista para no forzar su reaparición y esta tarde no entrenará con el equipo, al contrario, se le hará una radiografía para ver el alcance exacto de la lesión. Y es que el futbolista se ha sometido a una prueba en la mañana de este viernes pero no ha remitido el dolor.