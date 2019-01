Marcelino retrasa la convocatoria: problemas en la delantera

Kevin Gameiro es duda hasta última hora. Marcelino García Toral ha cambiado su habitual rutina de trabajo y no ofrecerá la lista de convocados hasta la misma mañana del partido. El técnico quiere apurar hasta el último momento sus opciones de citar al francés contra Villarreal. Una posibilidad que ayer por la tarde parecía imposible. El jugador no ha entrenado con el grupo en los últimos dos días, arrastra molestias entre el tobillo y la rodilla -el golpe provocó que se moviera incluso la cabeza del peroné- y no se encuentra al cien por cien físicamente. Sin embargo, Marcelino lo va a esperar hasta el final.

La desesperación de Marcelino está más que justificada. El técnico del Valencia se juega la vida en Mestalla contra los amarillos con solo dos delanteros 'sanos' a su disposición: Rodrigo Moreno y Santi Mina. Gameiro es duda hasta última hora por lesión y el entrenador no contempla la posibilidad de echar mano de Michy Batshuayi a poco menos de una semana para el final del mercado de invierno.

Rodrigo y Mina apuntan a la titularidad contra los 'groguets'. La idea de Marcelino era contar con Gameiro como tercer hombre en el banquillo, pero la dura entrada del mediocentro del Getafe, Mauro Arambarri, ha complicado su presencia en la lista. El francés realizó una prueba funcional por la mañana con malas sensaciones. El dolor en la rodilla no remitía y por esa razón se descartó su presencia en el entrenamiento. El cuerpo técnico prefirió darle descanso, el jugador no entrenó con el resto de compañeros y se sometió a una prueba radiográfica para descartar una lesión de mayor gravedad.

Marcelino espera hasta última hora a Gameiro y no se descarta que ofrezca una lista de convocados con 19 jugadores. Si el francés no llega a tiempo, el técnico tiene una alternativa en la recámara. El delantero del Valencia Mestalla, Fran Navarro, es el elegido. El de Pinedo entrenó con el grupo y está preparado para cumplir su sueño de debutar en el primer equipo del Valencia.

No sería la primera vez que el de Pinedo está en disposición de ser convocado esta temporada. A raiz de la polémica surgida con la alineación indebida de Chumi en el Levante-Barcelona, Marcelino desveló su intención de convocar al canterano para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón. El club hizo la pertinente consulta a la RFEF porque el jugador arrastraba una expulsión en la Copa del Rey juvenil y la respuesta, como desveló el propio entrenador, fue la siguiente: «Nos aconsejaron que no lo convocáramos», reveló.

Fran está preparado para dar el salto a la élite y echar una mano arriba si el entrenador lo considera oportuno durante el transcurso del partido. El delantero es desde la temporada pasada un habitual en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Marcelino. Conoce el cuerpo técnico, a los jugadores y, por supuesto, la metodología de trabajo del equipo. Además, atraviesa por el mejor momento de su corta pero prometedora carrera deportiva. Fran se ha consolidado como el delantero titular del filial en el último año de la mano de Miguel Grau.

Sus números le avalan. 14 goles en 61 partidos oficiales con el filial en Segunda División B. Esta temporada ha marcado 7 en la primera vuelta contra el Badalona, Olot, Castellón, Ontinyent y Espanyol B y su progresión es llegar a los 15. Fran ha jugado de inicio en 18 de las 21 jornadas disputadas en el grupo III. Solo ha sido suplente contra Barcelona B, Atlético Baleares y Ebro. Hasta la fecha no ha hecho ninguna pretemporada. Ni siquiera ha jugado ningún amistoso con el primer equipo. Puede que haya llegado su hora.