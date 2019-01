La Copa, Parejo, Coquelin, los fichajes... Marcelino responde

Marcelino García Toral ha podido respirar tranquilo tras lograr una victoria que supone conseguir los siete de nueve puntos que necesitaba en los últimos tres partidos. Estas fueron sus palabras tras el Valencia CF - Villarreal CF que terminó con un contundente 3-0 en el estadio de Mestalla:

¿Le da usted más importancia a los tres goles marcados o a no encajar?

Ambas cosas van unidas, a lo que más importancia le doy es que hemos transformado un buen partido de fútbol donde hemos sido muy competitivos en una victoria. Es para estar muy orgullosos del trabajo que hicieron los jugaodres. Hay detalles que siempre hay que tener en cuenta. Metimos un gol en el minuto dos del primer tiempo y el 2-0 en el inicio del segundo tiempo. Jugamos mucho tiempo con dos goles de ventaja y son circunstancias en las que por desgracias no hemos convivido mucho a lo largo de LaLiga. Eso hace que el futbolista se suelte y nos brinde un buen espectáculo a todos.

¿Es difícil decir quién ha sido el mejor?

Hay muchos jugadores que estuvieron a un nivel muy alto, como equipo hemos hecho un mejor juego. El buen funcionamiento del equipo aumenta el rendimiento individual y al revés, es una cadena. A partir de ahí, creo que si somos capaces de prolongar el juego y aumentar la efectividad como en los dos últimos partidos donde hemos sumado cinco goles, casi un cuarto de los que hemos sumado en LaLiga en toda la competición que llevamos hasta ahora, creo que el equipo va a crecer. Si prolongamos esta dinámica pensaremos que el punto de inflexión será el día del Celta. Tenemos que aumentar la confianza de cada jugador partido a partido. Hoy ha habido algunos que tenían la moral un poco baja como Cheryshev, Soler, Piccini, Diakhaby o Rodrigo. Que hagan actuaciones buenas les va a venir muy bien a nivel personal y por supuesto al equipo.

¿Se ha dicho que el equipo no aportaba goles desde la segunda línea. Le deja satisfecha la aportación de hombres como Soler o Ferran?

Nosotros siempre quisimos llegar con los jugadores de fuera, con los de dentro... Partidos similares alguno tuvimos pero desgraciadamente no fuimos capaces de confirmar esa situación en efectividad y a veces solo conseguimos el empate y acumulábamos frustración. En ese periodo yo era insistente en analizar el juego y ver que éramos muy competitivos. Vosotros decíais que si era cansino pero yo tenía que argumentar porque el equipo creo que hacía muchas cosas bien. Creo que los empates se convertirán en victorias.

Mestalla ha cantado que quiere la Copa. ¿Cambia el discurso?

Nos gusta ser sinceros, yo siempre lo he sido y en función de eso decimos. Tenemos que dar prioridad a LaLiga, venimos de pasarlo mal y queremos instalarnos en la parte alta, no lo hemos conseguido y daremos prioridad a LaLiga pero nunca, en ningún caso, vamos a tirar la Copa, la vamos a competir, tenemos la máxima ilusión por eliminar al Getafe. Tenemos la eliminatoria complicada pero lucharemos sin desmayo por pasar a semifinales.

Siempre que se gana, el entrenador disfruta. No especialmente por haber ganado al Villarreal, al Villarreal le tengo agradecimiento y deseo que salgan de esa situación. Me trataron bien, tanto dentro como en la afición y estoy agradecido a muchos jugadores. Fue una experiencia formidable con un desenlace que no hubiera deseado pero que no me condicionará en la opinión que tengo sobre el trato que me dieron. Viví temporadas extraordinarias.

Cómo se nota cuando está bien Parejo...

Dani está a un nivel muy alto y cuando está a ese nivel el equipo juega mejor. Esta frase ya me la escuchásteis después de haber jugado bien y después de no haber jugado a ese nivel y que parecía que el culpable de que no jugáramos bien era él y me exigíais que lo quitara. Me exigíais o me lo pedíais, perdón por la expresión. Es un gran futbolista, tiene momentos mejores y peores, pero nos hace más brillantes a este nivel.

¿Sería una decepción quedar eliminado de la Copa?

A mí, particularmente, me dejaría muy triste... y a toda la plantilla también. No sé si sería una gran decepción, pero queremos trabajar y acertar para pasar la eliminatoria.

¿Por qué el Valencia CF no le da prioridad a la Copa a tres partidos de una final en el año del Centenario?

Yo hace 53 años que no juego una final. Quiero explicarme bien. Para seguir creciendo el Valencia CF tiene que quedar arriba. Tenemos LaLiga, la Europa League que empieza en 15 días y hay otra final que te da Champions, y entre tanto la Copa. LaLiga nos da de comer, tenemos lesionados, tenemos una plantilla corta y muy ajustada ahora. ¿Qué hacemos? Jugamos siempre con los mismos futbolistas? Después vienen febrero, marzo, abril y mayo. Escuché a Valverde, gran compañero y al que admiro, decir que el Barça la temporada pasada había pagado el esfuerzo de la Copa. ¡El Barça! Nosotros intentaremos pasar y la alineación del martes todavía no la he hecho.

Hay que hacer una segunda vuelta estelar para recuperar todo lo perdido en la primera. Lleva +5 respecto a la primera vuelta.

Siguiente partido. De uno en uno. La temporada pasada nos vino muy bien pensar en lo inmediato. Esta segunda vuelta tenemso que estar tranquilos, optimistas y ambiciosos siempre, pero pensando en el corto plazo. No vamos a mirar más allá. Si alejamos la vista tropezamos con lo cercano y no hemos demostrado ser un equipo regular en la victoria. Tenemos que ser capaces de ir sumando. Siempre ganar es un buen camino.

Dijo que no tenían prisa por firmar, quedan cinco días y los objetivos deben de estar marcados. ¿Qué espera que pase?

No sabría decir, deseamos y esperamos que haya una llegada pero no sé si habrá alguna salida. Creo que no y cualquier salida tendría ser compensada con otra llegada. En principio ojalá concretemos la llegada de un futbolista en la parte ofensiva del equipo.

El equipo se ha quedado muy escaso de efectivos cuando se lesiona alguien arriba. Se quedaría decepcionado...

No, sé el trabajo constante que se está haciendo para que llegue un fichaje. En ningún caso quedaría decepcionado.

El equipo ha hecho un partido redondo

Sí, había comentado que había un dato diferente y a la vez importante y es que estábamos haciendo segundos tiempos muy buenos. Lo hemos vuelto a reforzar, jugando segundos tiempos muy buenos y con un nivel similar seremos más ganadores, está claro. No hemos encajado, hemos concedido muy poco y hemos tenido continuidad y ocasiones. Es el camino a seguir, jugar el segundo tiempo con el mismo nivel de concentración y ansiedad.

¿Está jugando al limite Coquelin?

No tuvimos una correcta comunicación. Yo le preguntaba el cambio, me hizo un gesto y entendí que es que estaba bien, quedaban pocos minutos y nos hubiera venido bien cambiarlo. La culpa es mía. Parece que tampoco va a ser muy grave. Tenemos que darle las gracias, ha afrontado el partido con una situación familiar muy grave y estamos muy satisfechos del comportamiento, el carácter y la implicación del futbolista.