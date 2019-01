Kang In se afianza con "pasos firmes"

Lee Kang In, promesa del Valencia CF de solo 17 años, avanza con su formación a pasos agigantados... pero «firmes». Salvo sorpresa, el club consolidará pronto este cambio de rol con un aumento de cláusula de 20 a 80 millones que conllevará, asimismo, cambios en la ficha federativa y contractual, no significativos en lo económico. El entrenador del equipo, Marcelino García Toral, respondía así sobre las opciones de que esta noche el mediapunta surcoreano viva su primer derbi en el once titular: «Es un chico de 17 años, 17... No podemos hacer una estrella de un jugador de 17 años, lo digo desde mi experiencia como futbolista y entrenador, también en un equipo filial, y en clubes en los que siempre hemos mirado a la cantera y hemos dado opciones a los jóvenes. Los pasos hay que darlos firmes y de uno en uno. Kang In necesita un proceso de formación y adaptación. Creo que para ser titular necesita dar varios pasos. Esta es la opinión del entrenador, respeto cualquier otra».

La experiencia demuestra que, como dice el entrenador, los pasos que está dando Kang In son seguros. Este sábado probablemente cumplirá su duodécimo partido convocado con el grupo de Marcelino. Además, suma once convocatorias desde que se estrenó el 30 de octubre en Zaragoza frente al CD Ebro en la Copa del Rey. Contra el Valladolid debutó sumando sus primeros minutos en la Liga. Sin embargo, es la Copa la competición con la que se va asentando con los de Marcelino con 425 minutos en cinco partidos jugados.

Desde mediados de diciembre, cuando jugó 90 minutos en Ontinyent anotando el 2-2, el talentoso surcoreano no ha vuelto a 'pisar' el filial. Ocho partidos como uno más del primer equipo: Eibar, Huesca, Alavés, Sporting, Valladolid, Sporting, Celta y Getafe, donde no se amilanó ante la veteranía y las artes del duro lateral derecho Damián Suárez. En lo que va de 2019 Kang In es uno más de la tropa de Marcelino, donde ahora se centra en ganar más minutos de juego.



Álex Blanco y Centelles

Por otro lado, el club trabaja en las cesiones de dos pilares del Mestalla, Álex Blanco y Centelles, a equipos de superior categoría a Segunda B.