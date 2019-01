Vallejo y Pululu, dos delanteros de presente y futuro en la cartera del Valencia CF

El Valencia CF no ha cerrado ningún fichaje para reforzar la delantera este presente mercado de invierno, pero son varios los nombres en los que se está trabajando. La figura de Pablo Longoria, director del Área Técnica, permite al Valencia CF trabajar el mercado en dos direcciones. Una primera que se centra en el presente inmediato y una segunda que no quita ojo a jóvenes talentos con el potencial necesario para despuntar en un par de años al más alto nivel del fútbol europeo. Recientemente, según ha podido saber SUPER, el ex scouting de la Juventus se ha interesado en un jugador de ataque que encajaría en cualquiera de estas dos líneas de trabajo. Es el delantero de 21 años Manu Vallejo, sensación de la Segunda División con la camiseta del Cádiz. Por otro lado, Afimico Pululu, francés de 19 años del Basilea, se trataría de una apuesta proyectada al futuro.

Tanto Manu Vallejo como Pululu son dos futbolistas que cuadran con el estilo de contragolpe que gusta a Marcelino. Dos delanteros rápidos, con movilidad y capacidad para adaptarse a cualquiera de los flancos de ataque. En cuanto a Manu Vallejo, el gaditano está realizando una temporada sobresaliente con el Cádiz, lo que ha provocado que el Valencia no esté solo ni en el descubrimiento ni en la puja por el futbolista natural de Chiclana de la Frontera.

A finales del mes de diciembre el Cádiz renovó a Vallejo hasta el 30 de junio de 2023, consciente de que pronto podrá sacar tajada por un delantero con sus cualidades. Después de 22 partidos de liga, dos de Copa del Rey y un total de casi 2000 minutos de juego en competición oficial, Manu suma ocho goles y tres asistencias con los gaditanos. Puede decirse que el joven andaluz es el futbolista más determinante de un Cádiz, séptimo en la Liga 1|2|3, con opciones de ascender a Primera. De hecho, ha sido el único futbolista titular en todos los duelos ligueros y los socios los han elegido como el mejor de esa primera vuelta. Vallejo forma parte del once ideal de Segunda División y es, sin lugar a dudas, la sensación de toda la liga de Segunda A.

El Valencia intenta moverse rápido con un delantero apetecible para muchos. El Cádiz, por su lado, no es un equipo sencillo en cuanto a negociaciones se refiere y en una delicada situación económica menos todavía. Cabe recordar que el pasado verano los gaditanos traspasaron el 75% de los derechos del extremo Álvaro García, al que también se vinculó con el Valencia, por 4,5 millones más otro en variables. Manu Vallejo forma parte de la lista de delanteros que manejan Mateu y Longoria para recomponer el ataque y en la que el mexicano 'Chicharito' se sitúa por delante. No obstante, los movimientos por Vallejo, según las circunstancias del mercado, pese a la dificultad que conllevaría sacarlo en enero, podría acelerarse.

Por lo que se refiere a Afimico Pululu, este diario ha confirmado movimientos del Valencia también por el joven atacante francés del Basilea, nacido en Luanda. Pululu es una de las dos perlas de la cantera del club más poderoso de Suiza. Se trata de un delantero potente, veloz y con capacidad para adaptarse a las bandas. Longoria ha contactado para informarse de las condiciones con las que podría salir del Basilea, donde tiene contrato hasta 2020.