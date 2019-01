Bicentenari de la Primitiva de Lliria a Mestalla

La Banda Juvenil de la Primitiva de Lliria participà ahir a Mestalla en el partit que van disputar València CF i Villrreal CF. La banda, a les ordres del director Salvador Marí Ramos, va interpretar les obres 'Educandos de Benejuzar', 'Pérez Barceló', 'Marcha de gladiadores', 'el Raposo', l'himne 'Amunt València' i la marxa 'Valencia'. L'entitat va estar representada al superbox pels directius Miguel Cerezo Gil i Miguel Sancho Pérez.

L'Ateneu Musical i d'ensenyament Banda Primitiva de Lliria, conegut com El Clarí, és un referent dins de les màximes expressions culturals que ens identifiquen com a valencians: les Societats i Ateneus Musicals.

Parlem de societat musical, i no merament de banda de música, ja que transcendixen de l'expressió artística i cultural relacionada amb la música. En alguns casos, com en el de la ciutat de Lliria, estes societats musicals es convertixen en eixos vertebradors de la societat arribant a construir-se una identitat pròpia. Per tant, pertànyer a la Banda Primitiva de Lliria significa per a molts ciutadans una manera d'entendre's i identificar-se en societat.

Al llarg de dos cents anys este sentiment ha anat forjant la idiosincràsia pròpia de la Banda Primitiva. Des de la seua creació la Primitiva ha viscut junt amb la ciutat i els seus habitants els diferents processos històrics que en el segle XIX van convulsionar la ciutat.