¿Garay? La Juventus ficha a Martín Cáceres

La Juventus de Turín ha cerrado el fichaje del central uruguayo Martín Cáceres, que tras pasar el reconocimiento médico se convierte así en el sustituto de Mehdi Benatia al menos hasta final de temporada. Pese a los rumores sobre un posible interés del club de Turín por el jugador del Valencia CF Ezequiel Garay, SUPER ya informaba el pasado viernes de que el objetivo de la Juve en este mercado invernal no era Garay sino Martín Cáceres, al que incorpora cedido por la Lazio con una opción de compra.

El propio Massimiliano Allegri confirmaba en su última comparecencia ante los medios que "Martín Cáceres no es una solución improvisada, lo queríamos de verdad, porque Medhi Benatia ha pedido salir, tomando una elección distinta a nuestras intenciones. Cáceres es muy bueno y conoce el ambiente. Conozco a Cáceres y puede dar muchísimo a la Juve. Es un jugador que ya está integrado, mientras que otros tendrían que haber aprendido la lengua, la competición, etc". De hecho esta será su tercera etapa como jugador de la Juventus, de donde se marchó con la carta de libertad en el año 2016 tras haber sufrido una grave lesión.

El propio Marcelino García dejaba claro días atrás sobre la supuesta salida de Garay que "no me consta esa posibilidad en ningún caso así que no me voy a poner e otra situación que no sea contar con Garay hasta el 30 de junio".