El Getafe sigue al "borde del reglamento"

El Atlético-Getafe del sábado en el Wanda Metropolitano demostró que Marcelino García Toral estaba en lo cierto cuando, además de enumerar todas las virtudes del Getafe, afirmó que los azulones son un equipo que «juega al borde del reglamento». Los de Pepe Bordalás cometieron 26 faltas -por las 11 de un equipo aguerrido como el de Simeone - y acabaron el partido en inferioridad numérica con solo nueve jugadores por las expulsiones de Djené y Cabrera. Djené vio la segunda amarilla por una entrada en el 87 y Cabrera se marchó antes de tiempo a los vestuarios por una desconsideración al árbitro. Aplaudió irónicamente una decisión de Iglesias Villanueva.

La historia se repite. Es una constante desde que Bordalás se hizo cargo del banquillo azulón. No lo dice Marcelino, lo dicen los números. El Getafe es el equipo que más faltas comete en la Liga. 354 por delante del Athletic (355), Rayo Vallecano (292), Alavés (289), Huesca (289) y Sevilla (288). Los madrileños también son el equipo con la media de faltas más alta entre los 98 clubes que forman las cinco grandes ligas europeas. Tampoco la clasificación de juego limpio de la RFEF les deja en buena lugar. El 'Geta' era hasta la última jornada el décimo octavo con 68 puntos. En 'descenso' junto a Levante y Athletic de Bilbao. Lo curioso es que es un listado que el Getafe no tiene problema en publicar diariamente en su apertura de su página web.

Los azulones son los primeros de la Liga en rojas -5- y los segundos en amarillas -61-. Alguna más merecieron el martes. El Valencia salió del Coliseum con Gameiro lesionado por Arambarri, con un pisotón de Damián Suárez a Kang In y el «llorón» del preparador físico Javier Vidal al banquillo del Valencia mientras se frotaba los ojos con los puños. A raiz de la polémica surgida tras el Getafe-Valencia, Portillo aseguró estar «cansado». «Estamos cansados, es un tema que es muy repetitivo, desconozco las estadísticas, pero es una campaña contra el club y el equipo, merecemos otro trato». Bordalás, también se defendió en ese sentido tras el partido de ida. «Tenemos un gran reconocimiento por parte de todos porque este equipo tiene un gran compromiso, no que juega al límite», aseguró.



Simeone defiende a Bordalás

A Bordalás le ha salido un defensor este fin de semana. El 'Cholo' apoyó el estilo de fútbol del Getafe de Bordalás. «Cada uno puede tener la opinión que quiera, es libre de expresarse, pero en la vida la realidad es lo único que cuenta y la del Getafe es extraordinaria. No comparto los extremos, se desprestigia rápidamente un estilo para alabar a otro. Hay muchos caminos que nos llevan al mismo lugar y cada uno puede elegir por donde cree que es más corto». El argentino se siente identificado con el técnico azulón. «Me siento identificado con la gente que trabaja, potencia a los futbolistas y tiene una forma definida de cómo quiere afrontar este lugar que tenemos como entrenador».

Bordalás se refirió a las dos expulsiones del Wanda como «evitables». «Las expulsiones es lo que más me ha dolido, porque no hemos sido inteligentes. Deberíamos haberlo evitado, es absurda la entrada de Djené en el centro del campo y me comentan que la segunda de Cabrera ha sido por aplaudir».