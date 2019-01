¿El Valencia CF? Manu Vallejo responde

Manu Vallejo es uno de los protagonistas del mercado ahora mismo. La noticia sobre la negociación que puede convertirle en jugador del Valencia CF ha explotado como una bomba, sobre todo en Cádiz. El cadismo está pendiente de la operación porque podrían perder al jugador revelación de la temporada, aunque el adiós al joven ídolo del Carranza llegaría en verano. El Valencia está cerca de atar a una de las perlas de la categoría de plata. El futbolista (21 años) ha hablado en los micrófonos de Radio Cádiz, donde ha dejado claro su prioridad y lo que significa el interés valencianista: «Eso indica que estamos haciendo las cosas bien desde nuestro equipo. Si fuésemos por abajo a lo mejor ningún equipo de los que suenan saldrían. Significa que tenemos un buen grupo, que estamos haciendo las cosas bien», defendió el canterano, natural de Chiclana de la Frontera.

Manu Vallejo está centrado en el Cádiz, como no podía ser de otra manera; aparecer como futurible del Valencia CF, le halaga: «Yo me veo en el Cádiz y ojalá que consiguiendo pronto los 50 puntos. Yo estoy tranquilo, centrado en el Cádiz y no se debe malinterpretar nada». Esa será realidad hasta final de temporada. «Las noticias son rumores... Estoy tranquilo. Yo no sé nada, ya lo he dicho otras veces. Seguramente habrá equipos interesados porque cualquier chaval de mi edad en Segunda tendrá gente detrás, pero estoy centrado en entrenar y pensar en Oviedo», insistió en los micrófonos de Radio Cádiz.



Bombazo informativo

SUPER informó de la negociación en su edición impresa el pasado domingo y el lunes la noticia rompió de manera imparable «He recibido muchos mensajes, la gente preguntándome y yo no sabía de dónde venía porque no estoy muy metido en noticias y redes sociales», describió.

La vida de Manu Vallejo ha dado un salto en los últimos ocho meses. Los planetas se han alineado para bien y todo su trabajo ha cobrado sentido. Depués de tres temporadas en el filial, estuvo cerca de ir cedido a un Segunda B, pero la pretemporada cambió el rumbo, también alguna lesión. La clave es que no dejó escapar la oportunidad: «Llevo muchos años preparándome para una oportunidad como esta. Se ha dado el factor suerte, las oportunidades, el míster ha confiado en mí, me da la oportunidad de salir de inicio». 25 partidos, ocho goles y tres asistencias tienen la culpa.